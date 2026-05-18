Escalofriante accidente en el MotoGP: Álex Márquez voló por los aires en Cataluña

Un momento de máxima tensión se vivió este domingo en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP . Un pinchazo en la KTM RC 16 de Pedro Acosta, quien lideraba la competencia, provocó un brutal choque por detrás de Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP26). Al verse reducida drásticamente la velocidad de Acosta en plena aceleración, el catalán no pudo esquivarlo, impactando de lleno y saliendo despedido por los aires a pocos metros del muro de protección de la curva 10. La violencia del impacto desintegró prácticamente su moto y paralizó al paddock.

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¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. Álex está consciente. Sigue MotoGP en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/cGCzkC56iV

El fuerte incidente obligó a la Dirección de Carrera a mostrar de inmediato la bandera roja para que las asistencias médicas pudieran atender al piloto en la pista. El italiano Fabio di Giannantonio también se vio indirectamente involucrado al ser golpeado por los restos de la Ducati de Márquez. Por su parte, Acosta logró llegar a los boxes sobre su moto ayudado por otros rivales y con su neumático trasero completamente desinflado.

A pesar de la gravedad de la caída, Márquez no perdió el conocimiento, aunque tuvo que ser evacuado en ambulancia hacia el centro médico del circuito Barcelona-Cataluña y posteriormente derivado al Hospital General de Catalunya (San Cugat).

El equipo Gresini Racing emitió el parte médico oficial a través de sus redes sociales:

"Sufrió una ligera fractura de la vértebra cervical C7, que será reevaluada la próxima semana, y una fractura de la clavícula derecha, que será estabilizada con una placa. Será operado hoy en el Hospital General de Catalunya".

Mensaje de tranquilidad desde el hospital

Pocas horas después, el propio piloto español —subcampeón del mundo en 2025— acudió a su cuenta de X para llevar calma a sus seguidores con una foto desde la cama hospitalaria, luciendo un cuello ortopédico y el pulgar hacia arriba:

"¡Todo controlado! Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos. Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo", expresó el menor de los hermanos Márquez.

Embed Todo controlado!!

Toca pasar por quirófano esta noche, pero no podría estar en mejores manos.

Muchísimas gracias a todos por preocuparos y por los mensajes de cariño que estoy recibiendo pic.twitter.com/tY15py29Eq — Alex Márquez (@alexmarquez73) May 17, 2026

Reinicio de carrera con bajas sensibles

Debido a que no se habían completado los dos tercios de la distancia reglamentaria, la carrera tuvo que relanzarse para disputar las trece vueltas restantes, tomando como referencia las posiciones de la vuelta 11.

Esta segunda salida contó con notables ausencias en la parilla: