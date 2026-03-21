MotoGP: Marc Márquez se reencuentra con la victoria después de seis meses

El de Ducati definió la prueba a tres vueltas del cierre. En el campeonato de MotoGP Pedro Acosta lidera con 33 puntos, seguido cerquita por Marco Bezzecchi

MotoGP: El catalán Marc Márquez volvió a sonreír después de seis meses, porque en Goiânia, Brasil ganó la carrera Sprint

MotoGP. Marc Márquez ganó la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil tras superar en los giros finales a Fabio Di Giannantonio y cortó una sequía de seis meses sin triunfos, en una competencia disputada en Goiânia que comenzó con 80 minutos de demora por la reparación de un bache en la recta principal.

¿Cómo fue la definición de la Sprint? El piloto oficial de Ducati definió la prueba a tres vueltas del cierre, cuando el italiano del VR46 perdió el control al salir de la curva 12 en la vuelta 13 de un total de 15, situación que Márquez aprovechó de inmediato para tomar la punta, luego resistió el intento final de su rival y cruzó la meta con apenas 0,213 segundos de ventaja, con ambos registrando el mismo tiempo en el último giro, aunque sin dejarle opciones de sobrepaso.

Di Giannantonio había dominado desde la pole con una largada limpia y llegó a construir una diferencia cercana al segundo, mientras que Fabio Quartararo avanzó del cuarto al segundo lugar en el inicio tras superar a Marco Bezzecchi y al propio Márquez, quien recuperó esa posición en la vuelta 3 con una maniobra en la curva 1, aunque el líder ya se había escapado, pero el español recortó distancias desde la mitad de la carrera y se puso a tiro en los últimos giros hasta concretar el sobrepaso decisivo.

El tercer puesto quedó en manos de Jorge Martín, campeón 2024, quien capitalizó un error de Bezzecchi en la sexta vuelta y volvió al podio tras una temporada 2025 marcada por lesiones, mientras que el italiano terminó cuarto sin poder acercarse, seguido por Ai Ogura, el mejor representante de Trackhouse con Aprilia.

Quartararo perdió rendimiento y cayó detrás de ese grupo, Álex Márquez finalizó séptimo en soledad, Francesco Bagnaia sostuvo el octavo lugar ante Pedro Acosta, y el brasileño Diogo Moreira cerró el top 10 tras largar 14°, muy cerca de superar al español.

Más atrás, Fermín Aldeguer sufrió un fuerte patinazo en la salida que lo relegó al puesto 20 y remontó hasta el 14°, Toprak Razgatlioglu no logró recuperarse de un mal inicio y terminó 18°, mientras que Johann Zarco, Joan Mir y Maverick Viñales abandonaron tras caídas. ¿Quién lidera la general de la MotoGP? En el campeonato, Acosta lidera con 33 puntos, seguido por Bezzecchi a 2, Martín a 8, Raúl Fernández a 10 tras finalizar 12°, Ogura a 11 y Márquez junto a Di Giannantonio a 12. La carrera principal se disputará el domingo a las 15:00, sujeta a que no surjan nuevos inconvenientes en el asfalto.