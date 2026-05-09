En el hockey césped femenino, Los Tordos se inclinó ante Las Patitas y el único invicto es Andino

La novena fecha del torneo de Apertura de Hockey Césped se disputó completa. La novedad es que Los Tordos cayó en su visita a la ciudad de San Juan por la cuenta mínima ante las Patitas Universitarias y además perdió el invicto.

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En el Apertura femenino, Los Tordos sigue mirando a todos desde lo más alto de la tabla

Las Azulgranas siguen liderando la competencia. Pero hay tres escoltas: UN San Juan, Leonardo Murialdo y CMR Regatas. En tanto, dos clubes ocupan la tercera posición: CP Banco Mendoza y Maristas de San Rafael.

En Chacras, en uno de los clásicos lujaninos, las chicas de Banco Mendoza se impusieron por la mínima frente a Peumayén. El tanto nació del stick de Julieta Milazzotto.

Club Alemán vs. Leonardo Murialdo. Hubo empate 1 a 1. La anotación Alba fue de Lucía Gudiño y el tanto Amarillo de Rocío Correa. El punto Bonus fue para las Canarias.

CMR Andino vs. Obras. Las Eternas dieron cuenta de las Rojas por 4 a 1. Los goles Azules fueron de Guillermina Rinaudo en dos ocasiones, María Reginato Avila y Mía Fernandez.

Teqüe vs. Liceo. La "T" Azul empató con Liceo "A". Para las orientadas por Guillermo Barbeito anotó Abril Laurón y el gol de las Clavitas fue de Paloma Molina.

San Juan Rugby vs. Vistalba. Un partidazo jugaron en Santa Lucía, las locales anotaron por intermedio de Martina Petrignani, Marina Caballero y Cecilia Rodriguez. Las chicas mendocinas se hicieron presentes en el marcador con sendos goles de Victoria Guerrero y Agustina Cavier.

UN San Juan vs. Los Tordos. Uno de los partidos más esperados de la fecha sostuvieron Patitas y Torditas. Las orientadas por Misael Flores ganaron con tanto de Pía Sol Tadini.

Liceo "B" vs. UN Cuyo. Las Duendecitas universitarias se embolsaron los tres puntos, tras vencer a Las Clavitas por la cuenta mínima. La que gritó: ¡Gool! fue María Paz Nello.

Marista vs. Maristas (SRF). En el Clásico Champagnat hubo empate, porque mendocinas y sanrafaelinas firmaron un 3 a 3. Las Verdes fueron las que se llevaron al Sur el punto bonus.

Anotaron para las Tricolores María Grüber, Rosario Luchetti y María Jesús Hernández. Para el elenco de la ciudad de San Rafael marcaron: Victoria Moretti, Constanza Vega y Sofía Altamiranda.

La Próxima fecha

L. Murialdo vs. CPBM

Maristas (SR) vs. Peumayen

UN Cuyo vs. Marista RC

Los Tordos vs. Liceo "B"

Vistalba vs. UN San juan

Liceo "A" Vs. San Juan Rugby

Obras vs. Teqüe

Alemán vs. CMR Andino