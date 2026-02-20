Copa de Honor: Los Tordos y CMR Andino finalistas en Hockey Césped

Este sábado Azules y Pajaritas medirán fuerzas en el hockey césped mendocino de damas mayores, para ver quienes son las mejores en el primer torneo de temporada

El capítulo final de la Copa de Honor de Hockey Césped en la rama femenina se escribirá este sábado desde las 21, cuando midan fuerzas los elencos de Los Tordos y CMR Andino. El partido invita a ver un buen momento de este deporte y la cita será en el estadio de Parque San Vicente en Godoy Cruz

De todas formas la actividad del hockey continuará la semana próxima porque inicia el tradicional torneo Vendimia y donde estos dos clubes que disputarán el oro en la jornada sabatina también intervendrán.

¿Cómo fue la última fecha en damas mayores? Se sigue disputando la copa de Honor, y en la última fecha jugada en damas mayores, Marista y Banco de Mendoza empataron 1 a 1. Anotó para las Tricolores: Ema Tarquini y Sol Aguirre hizo lo propio para las Bancarias. hay que destacar que en la tanda de penales australianos favorecieron para las chicas de La Carrodilla.

En tanto, Los Tordos dio cuenta de Regatas Andino por 2 a 1. Los goles de las Azulgranas fueron anotados por Valentina Micolli en dos ocasiones.

Actividad de media semana en Hockey Césped Recordemos que a media semana, el equipo orientado por Franco Medici igualó con Banco Mendoza sin tantos, y en penales australianos tuvo mejor puntería el elenco de las Pajaristas. En el otro lance las CMR Andino dio cuenta de Marista por 2 a 1.