20 de febrero de 2026 - 20:09

Copa de Honor: Los Tordos y CMR Andino finalistas en Hockey Césped

Este sábado Azules y Pajaritas medirán fuerzas en el hockey césped mendocino de damas mayores, para ver quienes son las mejores en el primer torneo de temporada

festejox
much
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

El capítulo final de la Copa de Honor de Hockey Césped en la rama femenina se escribirá este sábado desde las 21, cuando midan fuerzas los elencos de Los Tordos y CMR Andino. El partido invita a ver un buen momento de este deporte y la cita será en el estadio de Parque San Vicente en Godoy Cruz

Leé además

Hockey Césped. Mendoza de Regatas Andino debutó con el pie derecho en la Copa de Honor

Hubo triunfos de los campeones en el Hockey Césped

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Los Tordos será uno de los protagonistas del tradicional torneo Vendimia

Los equipos de Hockey césped que jugarán el tradicional torneo Vendimia fueron confirmados

Por Gonzalo Tapia

De todas formas la actividad del hockey continuará la semana próxima porque inicia el tradicional torneo Vendimia y donde estos dos clubes que disputarán el oro en la jornada sabatina también intervendrán.

¿Cómo fue la última fecha en damas mayores?

Se sigue disputando la copa de Honor, y en la última fecha jugada en damas mayores, Marista y Banco de Mendoza empataron 1 a 1. Anotó para las Tricolores: Ema Tarquini y Sol Aguirre hizo lo propio para las Bancarias. hay que destacar que en la tanda de penales australianos favorecieron para las chicas de La Carrodilla.

En tanto, Los Tordos dio cuenta de Regatas Andino por 2 a 1. Los goles de las Azulgranas fueron anotados por Valentina Micolli en dos ocasiones.

chupetax
Hockey C&eacute;sped. Club Alem&aacute;n est&aacute; intratable en la Copa de Honor, su &uacute;ltima victima fue Vistalba

Hockey Césped. Club Alemán está intratable en la Copa de Honor, su última victima fue Vistalba

¿Y los varones?

En caballeros mayores, Alemán dio cuenta de Vistalba por 8 a 0. En tanto Leonardo Murialdo y Banco Mendoza empataron sin goles, en la tanda de penales australianos fue más efectivo el Canario.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Hockey Césped. A Las Leonas les fue estupendo en Australia, porque ganaron todos sus partidos.

Hockey Césped: Argentina retorna con puntaje ideal desde Australia

Por Gonzalo Tapia
Hockey Césped. Las chicas de Argentina sumaron tres puntos de oro ante un duro rival como es Irlanda

Hockey Césped: Argentina con nueva victoria en Australia

Por Gonzalo Tapia
La Vuelta de Mendoza sigue con su desarrollo

La Vuelta de Mendoza tiene ritmo carioca: Otavio Gonzeli se quedó con la octava etapa

Por Jorge Márquez
Ajedrez. El Niño de Oro, Faustino. 

Faustino Oro desea convertirse en Gran Maestro de Ajedrez

Por Gonzalo Tapia