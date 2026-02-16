Los equipos de Hockey césped que jugarán el tradicional torneo Vendimia fueron confirmados

La Asociación Mendocina de confirmó que clubes competirán en la rama femenina del tradicional torneo Vendimia de Hockey Césped y estos serán Banco Mendoza , Los Tordos, Córdoba Athletic, Argentina con una selección, Regatas, La Salle, Marista, Popeye, Universitario de Córdoba y una selección de Chile a estos se suman los dos clubes que lleguen a la final del Pre Vendimia.

El capítulo masculino estará integrado por Club Alemán, UN Cuyo, CPBM, Córdoba Athletic, Popeye, una selección de Argentina y otra de Chile, Regatas, Leonardo Murialdo, Vistalba, Universitario de Córdoba y La Salle.

La Copa arranca esta tarde, en la rama femenina, la disputarán los cuatro mejores clubes del 2025 que fueron Los Tordos, Marista CPBM y Regatas-Andino. En esta tarde de lunes y desde las 20.30 Los Tordos juega ante Marista.

En el primer partido, que marcó el inicio de la competencia en damas, el elenco de Regatas Andino, derrotó a Banco Mendoza por la cuenta mínima con un gol de córner corto marcado por Sol Alías Macri

¿Y en caballeros?

En varones, la Copa de Honor también arranca esta tarde, están los cuatros mejores equipos de la temporada pasada: Club Alemán de Dorrego, Leonardo Murialdo, Vistalba y CPBM.

Este lunes se juega en el estadio Mendocino de Hockey, a las 18.45, Vistalba se mide con Banco Mendoza y desde las 22.15, Club Alemán recibe a Leonardo Murialdo.

La actividad de este miércoles en varones será en parque San Vicente, jugarán a las 20, Leonardo Murialdo con CPBM y 21.45, Alemán ante Murialdo