Entre lesiones y misterio, Selección de fútbol de Argelia apunta al debut ante la Argentina de Scaloni

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó en la Selección de fútbol de Argelia , r ival que tendrá nada menos que el debut frente a la Selección Argentina , actual campeona del mundo. Sin embargo, mientras se acerca el estreno más esperado, el misterio todavía domina la preparación del conjunto africano.

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El plantel inició los entrenamientos en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa bajo las órdenes de Vladimir Petkovi, aunque la lista definitiva de convocados todavía no fue oficializada. La incertidumbre crece tanto en la prensa local como entre los hinchas, que siguen atentamente cada movimiento del seleccionado.

La llegada de los futbolistas generó una gran expectativa en Argeli a. Medios locales y seguidores se apostaron en el aeropuerto Internacional Houari Boumediene y en las inmediaciones del predio para intentar descubrir qué jugadores forman parte de los planes del entrenador de cara a la Copa del Mundo.

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Actualmente, la concentración cuenta con 27 futbolistas, aunque no todos tienen garantizada su presencia en el torneo. El cuerpo técnico decidió mantener abiertas algunas plazas debido a los problemas físicos que arrastran varios jugadores importantes desde la última edición de la Copa Africana de Naciones.

Uno de los focos principales está puesto en la recuperación de Samir Chergui y Jaouen Hadjam, quienes llegan con poca continuidad tras sufrir lesiones de gravedad. También preocupa la situación de Houssem Aouar, afectado por problemas musculares que ya lo marginaron de recientes compromisos internacionales.

En medio de las especulaciones, la evolución física de los futbolistas será clave para terminar de definir la nómina mundialista. Incluso, desde Argelia aseguran que Petkovi mantiene contactos con otros jugadores para contar con alternativas en caso de nuevas complicaciones físicas.

Otra de las dudas aparece en el arco. Según la prensa argelina, Luca Zidane era uno de los candidatos principales para ocupar el puesto, aunque una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral sufridas en Granada complicarían seriamente sus posibilidades de llegar al debut.

image Vladimir Petkovi, nacido en Sarajevo hace 63 años, es el actual entrenador del seleccionado argelino rumbo al Mundial 2026. Gentileza

En defensa, la presencia de Achref Abada le aporta variantes al entrenador, mientras que en ataque toda la expectativa se concentra en Riyad Mahrez, máxima figura del seleccionado y líder futbolístico del equipo africano.

El debut ante Argentina ya empieza a jugarse

Antes del estreno oficial en el Grupo J, Argelia disputará un amistoso frente a la Selección de fútbol de los Países Bajos el próximo 3 de junio en Rotterdam. Será una prueba decisiva para ajustar detalles antes de enfrentar en el debut a la Selección de fútbol de Argentina, vigente campeona del mundo y una de las máximas favoritas a quedarse nuevamente con el título.