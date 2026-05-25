25 de mayo de 2026 - 22:10

Entre lesiones y misterio, Selección de fútbol de Argelia apunta al debut ante la Argentina de Scaloni

El seleccionado africano ya comenzó los entrenamientos en Sidi Moussa, aunque el entrenador Vladimir Petkovi mantiene el hermetismo sobre la convocatoria definitiva para el Mundial 2026.

El seleccionado argelino ya se encuentra entrenando en un centro deportivo de Sidi Moussa.

El seleccionado argelino ya se encuentra entrenando en un centro deportivo de Sidi Moussa.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó en la Selección de fútbol de Argelia, rival que tendrá nada menos que el debut frente a la Selección Argentina, actual campeona del mundo. Sin embargo, mientras se acerca el estreno más esperado, el misterio todavía domina la preparación del conjunto africano.

Leé además

El director técnico de España, Luis de la Fuente, hizo pública la convocatoria oficial del combinado español

España presentó su lista para el Mundial 2026 y ratificó la revolución joven de Luis de la Fuente

Por Redacción Deportes
El Chacho Coudet explotó contra Yael Falcón Pérez luego de la derrota de River en la final del Apertura.

Eduardo Coudet quedó expuesto a una dura sanción tras la final ante Belgrano

Por Redacción Deportes

El plantel inició los entrenamientos en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa bajo las órdenes de Vladimir Petkovi, aunque la lista definitiva de convocados todavía no fue oficializada. La incertidumbre crece tanto en la prensa local como entre los hinchas, que siguen atentamente cada movimiento del seleccionado.

La llegada de los futbolistas generó una gran expectativa en Argelia. Medios locales y seguidores se apostaron en el aeropuerto Internacional Houari Boumediene y en las inmediaciones del predio para intentar descubrir qué jugadores forman parte de los planes del entrenador de cara a la Copa del Mundo.

image
Los Zorros del Desierto tendr&aacute;n su debut en el Mundial frente a la Albiceleste.

Los Zorros del Desierto tendrán su debut en el Mundial frente a la Albiceleste.

Las lesiones complican el armado del plantel

Actualmente, la concentración cuenta con 27 futbolistas, aunque no todos tienen garantizada su presencia en el torneo. El cuerpo técnico decidió mantener abiertas algunas plazas debido a los problemas físicos que arrastran varios jugadores importantes desde la última edición de la Copa Africana de Naciones.

Uno de los focos principales está puesto en la recuperación de Samir Chergui y Jaouen Hadjam, quienes llegan con poca continuidad tras sufrir lesiones de gravedad. También preocupa la situación de Houssem Aouar, afectado por problemas musculares que ya lo marginaron de recientes compromisos internacionales.

En medio de las especulaciones, la evolución física de los futbolistas será clave para terminar de definir la nómina mundialista. Incluso, desde Argelia aseguran que Petkovi mantiene contactos con otros jugadores para contar con alternativas en caso de nuevas complicaciones físicas.

Otra de las dudas aparece en el arco. Según la prensa argelina, Luca Zidane era uno de los candidatos principales para ocupar el puesto, aunque una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral sufridas en Granada complicarían seriamente sus posibilidades de llegar al debut.

image
Vladimir Petkovi, nacido en Sarajevo hace 63 a&ntilde;os, es el actual entrenador del seleccionado argelino rumbo al Mundial 2026.

Vladimir Petkovi, nacido en Sarajevo hace 63 años, es el actual entrenador del seleccionado argelino rumbo al Mundial 2026.

En defensa, la presencia de Achref Abada le aporta variantes al entrenador, mientras que en ataque toda la expectativa se concentra en Riyad Mahrez, máxima figura del seleccionado y líder futbolístico del equipo africano.

El debut ante Argentina ya empieza a jugarse

Antes del estreno oficial en el Grupo J, Argelia disputará un amistoso frente a la Selección de fútbol de los Países Bajos el próximo 3 de junio en Rotterdam. Será una prueba decisiva para ajustar detalles antes de enfrentar en el debut a la Selección de fútbol de Argentina, vigente campeona del mundo y una de las máximas favoritas a quedarse nuevamente con el título.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El defensor colombiano Cristhian Mosquera se quedó sin posibilidades de jugar el Mundial. 

Mosquera apostó por España, rechazó a Colombia y terminó sin Mundial 2026

Por Redacción Deportes
El capitán argentino, acaparó los flashes al pedir el cambio tras sentir una molestia física. 

Inter Miami confirmó la lesión de Lionel Messi y crece la expectativa por su recuperación

Por Redacción Deportes
Belgrano ya es campeón. El elenco Celeste de La Docta podrá disputar más copas tras dar la vuelta en el torneo de Apertura.

Todas las puertas que se le abren a Belgrano después de levantar la copa en el Apertura

Por Redacción Deportes
Hockey Césped. Obras se acordó de ganar y fue ante Peumayén por 4 a 1.

En el resumen de la fecha del hockey césped destaca la victoria de Obras ante Peumayén

Por Gonzalo Tapia