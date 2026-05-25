España presentó su lista para el Mundial 2026 y ratificó la revolución joven de Luis de la Fuente

España ya empezó a jugar su Mundial antes del debut. La Federación presentó la convocatoria para la Copa del Mundo 2026 con un anuncio de alto impacto que incluyó la participación del rey Felipe VI y dejó en claro el mensaje de Luis de la Fuente: sostener el recambio generacional que devolvió al seleccionado a los primeros planos del fútbol europeo.
La nómina mantiene una estructura consolidada en el arco con Unai Simón como líder del puesto, mientras que David Raya y Joan García completan una terna de arqueros que llegan tras destacarse en la élite del fútbol europeo.
Seguridad en el arco y laterales ofensivos
Uno de los sectores que más expectativas genera es el mediocampo. Allí, España volverá a apoyarse en futbolistas de gran capacidad técnica y ritmo de juego como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz, piezas que el cuerpo técnico considera fundamentales para recuperar la identidad histórica del equipo basada en la posesión, la circulación y la presión intensa.
De acuerdo a información cercana al seleccionado español, el objetivo es reconstruir una versión moderna del estilo que llevó al país a conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010.
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Lamine Yamal, la gran ilusión española
En ofensiva, todas las miradas apuntan a Lamine Yamal, quien llegará a la cita mundialista como una de las grandes apariciones del fútbol internacional. El extremo del Barcelona estará acompañado por Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz, en un ataque marcado por la velocidad y la versatilidad.
Después de la conquista de la Eurocopa 2024, España afrontará el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con la intención de volver a pelear por el título y reafirmar su regreso entre las grandes potencias del fútbol mundial.
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Lamine Yamal y el técnico, Luis de la Fuente.
Gentileza
Los convocados de España para el Mundial 2026
Arqueros
Unai Simón
David Raya
Joan García
Defensores
Marc Cucurella
Alejandro Grimaldo
Pedro Porro
Marcos Llorente
Aymeric Laporte
Pau Cubarsí
Eric García
Marc Pubill
Mediocampistas
Pedri González
Gavi
Fabián Ruiz
Martín Zubimendi
Rodrigo Hernández
Mikel Merino
Álex Baena
Delanteros
Nico Williams
Lamine Yamal
Dani Olmo
Ferrán Torres
Mikel Oyarzabal
Borja Iglesias
Yeremi Pino
Víctor Muñoz