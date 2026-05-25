25 de mayo de 2026 - 17:05

España presentó su lista para el Mundial 2026 y ratificó la revolución joven de Luis de la Fuente

Con Lamine Yamal como máxima figura emergente y una presentación encabezada por el rey Felipe VI, la selección española confirmó la convocatoria con la que buscará volver a conquistar el mundo.

El director técnico de España, Luis de la Fuente, hizo pública la convocatoria oficial del combinado español

El director técnico de España, Luis de la Fuente, hizo pública la convocatoria oficial del combinado español

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

España ya empezó a jugar su Mundial antes del debut. La Federación presentó la convocatoria para la Copa del Mundo 2026 con un anuncio de alto impacto que incluyó la participación del rey Felipe VI y dejó en claro el mensaje de Luis de la Fuente: sostener el recambio generacional que devolvió al seleccionado a los primeros planos del fútbol europeo.

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La nómina mantiene una estructura consolidada en el arco con Unai Simón como líder del puesto, mientras que David Raya y Joan García completan una terna de arqueros que llegan tras destacarse en la élite del fútbol europeo.

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Los convocados de la Selecci&oacute;n de Espa&ntilde;a para el Mundial 2026.

Los convocados de la Selección de España para el Mundial 2026.

Seguridad en el arco y laterales ofensivos

Uno de los sectores que más expectativas genera es el mediocampo. Allí, España volverá a apoyarse en futbolistas de gran capacidad técnica y ritmo de juego como Pedri, Gavi y Fabián Ruiz, piezas que el cuerpo técnico considera fundamentales para recuperar la identidad histórica del equipo basada en la posesión, la circulación y la presión intensa.

De acuerdo a información cercana al seleccionado español, el objetivo es reconstruir una versión moderna del estilo que llevó al país a conquistar el Mundial de Sudáfrica 2010.

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Lamine Yamal, la gran ilusión española

En ofensiva, todas las miradas apuntan a Lamine Yamal, quien llegará a la cita mundialista como una de las grandes apariciones del fútbol internacional. El extremo del Barcelona estará acompañado por Nico Williams, Dani Olmo, Ferrán Torres, Mikel Oyarzabal, Yeremi Pino, Borja Iglesias y Víctor Muñoz, en un ataque marcado por la velocidad y la versatilidad.

Después de la conquista de la Eurocopa 2024, España afrontará el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá con la intención de volver a pelear por el título y reafirmar su regreso entre las grandes potencias del fútbol mundial.

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Lamine Yamal y el t&eacute;cnico, Luis de la Fuente.

Lamine Yamal y el técnico, Luis de la Fuente.

Los convocados de España para el Mundial 2026

Arqueros

Unai Simón

David Raya

Joan García

Defensores

Marc Cucurella

Alejandro Grimaldo

Pedro Porro

Marcos Llorente

Aymeric Laporte

Pau Cubarsí

Eric García

Marc Pubill

Mediocampistas

Pedri González

Gavi

Fabián Ruiz

Martín Zubimendi

Rodrigo Hernández

Mikel Merino

Álex Baena

Delanteros

Nico Williams

Lamine Yamal

Dani Olmo

Ferrán Torres

Mikel Oyarzabal

Borja Iglesias

Yeremi Pino

Víctor Muñoz

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