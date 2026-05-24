24 de mayo de 2026 - 17:14

Marcos Acuña dijo basta, y salió lesionado en River - Belgrano: alarmas encendidas en la Selección Argentina

La final del Torneo Apertura de la Liga Profesional dejó como saldo una mala noticia para la Albiceleste, pensando en el Mundial 2026.

Marcos Acuña dijo basta, y salió lesionado en River - Belgrano

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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La situación que causa preocupación en el seno de la concentración Albiceleste ocurrió sobre los 25 minutos del complemento en Córdoba. Acuña se tiró al piso tomándose el rostro, y automáticamente llamó a la asistencia del cuerpo médico Millonario. Después de ser atendido durante algunos segundos llegó la seña para realizar el cambio.

Según se pudo observar, el Huevo se tomó el posterior de su pierna derecha. Se trata de la misma zona donde venía arrastrando una sobrecarga muscular desde hace varios partidos, cuando el elenco de Núñez eliminó en el Monumental a Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El lateral por izquierda se fue del verde césped visiblemente dolorido y preocupado por el futuro inmediato, sentimientos que lo acompañaron cuando se sentó en el banco de los suplentes para observar lo que restaba de la final.

Además de no poder completar el duelo definitorio del Torneo Apertura de la Liga Profesional, el problema es que falta muy poco para la confirmación de la lista de 26 convocados para el Mundial 2026 de Norteamérica, donde Marcos Acuña pelea por un lugar.

Si bien es de la base fija del plantel Albiceleste y el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni lo tiene en alta estima, el futbolista podría quedarse afuera si la lesión le demanda varias semanas de recuperación. Por eso se espera que Acuña se realice estudios médicos específicos en la semana, para comprobar si puede llegar en óptimas condiciones para disputar la Copa del Mundo.

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