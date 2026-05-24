24 de mayo de 2026 - 15:21

La muestra de compromiso con River de Aníbal Moreno: se infiltró para no perderse la final

El volante no quiso perderse la definición del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y Coudet lo eligió para ser titular a pesar de la lesión.

La muestra de compromiso con River de Aníbal Moreno: se infiltró para no perderse la final

La muestra de compromiso con River de Aníbal Moreno: se infiltró para no perderse la final

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Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Hace tan solo unos días, todo River se agarraba la cabeza por la cantidad de bajas para disputar la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Gonzalo Montiel, Matías Viña, Sebastián Driussi y Aníbal Moreno estaban descartados y el DT tenía problemas para reemplazarlos. Sin embargo, este domingo hubo buenas noticias.

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Se trata de la situación de Aníbal Moreno, que entendió que debía estar en el encuentro definitorio sin importar la manera. Por eso, durante la semana dialogó de forma seria con Eduardo Coudet y le juró estar disponible para ir desde el arranque como el volante central del equipo Millonario. Si bien en una primera instancia lo hicieron entrenar de forma diferenciada y hasta se le deslizó que no estaría, a pocos minutos del comienzo la cosa cambió.

Aníbal Moreno se infiltró y jugó de titular para River:

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En la última práctica de la semana el mediocampista fue exigido por el cuerpo técnico y respondió satisfactoriamente. Por eso, se lo confirmó como titular a pesar de contar con un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Según trascendió, el Chacho dudó en permitirle estar, pero finalmente confió en el criterio del jugador.

Así, Aníbal Moreno realizó la entrada en calor con el resto de sus compañeros y luego, con el músculo activado, se infiltró en la zona para no sufrir dolor durante los 90 minutos. Es cierto que no estaba al 100% para jugar, pero el cinco no quería quedarse afuera en su primera final con la camiseta del Millonario.

Fue una muestra de compromiso importante para Moreno, que quiere ganarse el corazón del hincha y levantar el trofeo del Apertura de la Liga Profesional. A veces, en el fútbol de alto rendimiento, el dolor no puede ser impedimento para jugar y desplegar toda la entrega física que se necesita.

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