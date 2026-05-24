¡Final histórica! Belgrano de Córdoba se lo dio vuelta a River y se consagró campeón del fútbol argentino

Belgrano de Córdoba hizo historia en el Estadio Mario Alberto Kempes, y salió campeón al superar a River Plate. El Pirata lo perdía 2 a 1 a diez minutos del final, pero lo dio vuelta con el doblete de Uvita Fernández y es el mejor del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La muestra de compromiso con River de Aníbal Moreno: se infiltró para no perderse la final

River - Belgrano: el Mario Alberto Kempes se llenó de color y pasión por la final de la Liga Profesional

El encuentro tuvo al Pirata como protagonista. Más despierto y astuto para la presión alta sobre la salida Millonaria, explotó la confianza de su líder Lucas Zelarayán para crear varias oportunidades. En menos de 5 minutos del primer tiempo, el Chino metió un pase para la definición desviada de Velázquez, le puso un centro como con la mano a Passerini para que este exija a Beltrán, y buscó el arco tras una gran media vuelta en la puerta del área. Incontenible.

¡EMPATÓ BELGRANO! Morales ganó de cabeza y puso el 1-1 ante River #LPFxTNTSports Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E pic.twitter.com/Lz2bPHg5PA

Los de Coudet no podían salir del asedio, y Beltrán tuvo que exigirse para contener un mano a mano peligroso de Emiliano Rigoni. Pero en el peor momento apareció la jerarquía de River. Martínez Quarta cambió de frente, Acuña tocó para Galván, este creó el espacio y la tiró al medio para que Facundo Colidio solo tenga que empujarla para el 1 a 0.

La respuesta de Belgrano no tardó en llegar y, como todo lo ocurrido durante la etapa inicial, nació de los pies de Zelarayán. El diez ejecutó un gran córner al corazón del área, y Leonardo Morales ganó en las alturas para estampar la igualdad.

El complemento mostró la misma tónica en su comienzo. El Pirata hizo el desgaste y merodeó el área con el aporte de su principal emblema, que levantó a todo el estadio con un tiro libre que pegó en el parante externo del arquero de River.

Uvita Fernández anotó el empate:

Embed ¡GOLAZO!



Uvita Fernández la puso en el ángulo y empató la final



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Sin embargo, el cuadro de Núñez necesitó de apenas una llegada para lastimar. Sobre 14 minutos, Facundo Colidio condujo entre varios rivales mientras esperaba que su compañero Galván le pase por el costado, y lo habilitó en el momento justo para que el juvenil pueda definir con clase ante el achique del arquero y desatar el grito sagrado.

Cuando el reloj comenzaba a ser el principal rival de Belgrano, llegó una acción que lo cambió todo. Un remate de Fernández pegó en el brazo del defensor Lautaro Rivero, y Yael Falcón Pérez marcó penal a instancias del VAR. El propio Uvita se hizo cargo de convertirlo para poner de nuevo a su equipo en partido. Tres minutos más tarde, el 22 aprovechó un centro del Mudo Vázquez y dio vuelta el marcador. Explosión total en el Celeste.

Belgrano de Córdoba lo dio vuelta y es el campeón del fútbol argentino:

Embed ¡¡UVITA DE NUEVO!!



Belgrano lo gana 3-2 sobre el final ante River



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A partir de allí, River cargó con todos sus futbolistas contra el área cordobesa, donde las piernas se multiplicaron para defender. El nerviosismo se hizo latente en ambas tribunas, ante la definición del choque. Sin embargo, los de Coudet no pudieron encontrar la vía para igualarlo, y Belgrano hizo historia.

Primer título oficial en Primera División para un elenco indirectamente afiliado a AFA y por supuesto para Belgrano de Córdoba, una institución que apostó por el regreso de jugadores de muchísima jerarquía como Rigoni, Vázquez y Zelarayán y lo coronó de la mejor manera. Festejo interminable en la mitad de la Docta.

Minuto a minuto y estadísticas de River - Belgrano de Córdoba: