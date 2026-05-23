River y Belgrano definen el Apertura: el título que también vale millones

River y Belgrano jugarán este domingo la final del Torneo Apertura en el estadio Mario Alberto Kempes , en un partido que también tiene un fuerte condimento económico. El ganador del certamen recibirá un premio de 1 millón de dólares otorgado por Conmebol.

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Si bien se trata de una suma importante en el contexto regional, está lejos de lo que se paga en otras ligas sudamericanas: en Brasil los campeones perciben alrededor de 10 millones de dólares, mientras que en Uruguay y Bolivia la cifra ronda el millón.

Además del premio por el título, el campeón se quedará con el 70% de la recaudación del partido decisivo, mientras que el subcampeón recibirá el 30% restante.

En menos de dos horas quedaron agotadas todas las entradas para el duelo entre el Millonario y Celeste, en el estadio Mario Alberto Kempes.

De acuerdo con las estimaciones previas, ese monto total rondaría lo s 5 mil millones de pesos, aunque la cifra final dependerá de los costos organizativos del evento.

El impacto económico más importante para el ganador llega por otra vía. El campeón del Apertura obtendrá la clasificación directa a la Copa Libertadores , donde solo por disputar la fase de grupos recibirá tres millones de dólares.

Este ingreso multiplica el valor del título y convierte la final en un objetivo clave no solo deportivo, sino también financiero.

Gemini_Generated_Image_y1qnsvy1qnsvy1qn Unas 60 mil personas asistirán al estadio Mario Alberto Kempes para presenciar la gran final del Torneo Apertura entre River Plate y Belgrano de Córdoba. IA

Mucho más que una final para Belgrano

Para Belgrano, la definición ante River representa la posibilidad de lograr un título histórico, pero también de dar un salto económico y deportivo significativo.

El equipo cordobés se juega en el Kempes una oportunidad de proyección internacional que puede marcar un antes y un después en su crecimiento institucional.

Lautaro Pereyra El juvenil ingresó en el segundo tiempo y marcó el gol del empate sobre la hora. Tras el partido, reveló el mensaje que le dio Eduardo Coudet antes de entrar: “El Chacho me dijo: ‘encará para adelante y jugá’, y lo hice”. @RiverPlate

Horario, TV y árbitros de River vs. Belgrano

El encuentro entre River y Belgrano se jugará este domingo 24 de mayo a las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes. El árbitro designado será Yael Falcón Pérez, mientras que Leandro Rey Hilfer estará a cargo del VAR.

El partido será transmitido por ESPN Premium y TNT Sports, señales exclusivas del pack fútbol. Además, podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de La Página Millonaria, con los relatos de Renzo Pantich, y mediante el minuto a minuto en plataformas digitales.