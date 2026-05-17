17 de mayo de 2026 - 21:36

Echeverría, entrenador de Deportivo Maipú, valoró el triunfo: "El grupo responde y todos son importantes"

El Cruzado atraviesa un buen momento, venció a Nueva Chicago, se afirmó en la tabla en la zona B de Primera Nacional y, sostiene su invicto desde la llegada del entrenador Mariano Echeverría.

El entrenador se mostró conforme con la victoria de sus dirigidos ante el Torito, aunque también expuso mesura ante la algarabía.

El entrenador se mostró conforme con la victoria de sus dirigidos ante el Torito, aunque también expuso mesura ante la algarabía.

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Prensa Maipú
El entrenador alcanzó su cuarto triunfo al frente de Deportivo Maipú desde su llegada y acumula seis partidos sin conocer la derrota.

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Prensa Maipú
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Fue un partido exigente, en el que el equipo no solo mostró juego, sino también carácter. Con este resultado, el ciclo de Echeverría acumula seis presentaciones sin derrotas y permitió que Maipú escale al séptimo puesto de la Zona B de la Primera Nacional, ingresando en zona de Reducido.

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El Cruzado sumó su cuarto triunfo desde la llegada del entrenador marplatense a calle Vergara.

El Cruzado sumó su cuarto triunfo desde la llegada del entrenador marplatense a calle Vergara.

La propuesta del rival

“Chicago planteó un buen partido para contrarrestar lo que veníamos haciendo. A nosotros nos costó el juego en el primer tiempo, pero el equipo sigue en construcción y buscando crecer. Los rivales también juegan y tratan de bloquear nuestro funcionamiento”, analizó el entrenador.

En esa línea, agregó: “El primer tiempo de ellos fue muy bueno y nosotros teníamos mucho para mejorar. Lo hablamos en el entretiempo y el equipo cambió la imagen rápidamente. En el segundo tiempo fuimos más dominadores y más tranquilos, eso habla de la inteligencia de los chicos”.

La apuesta sobre Lisandro Cabrera

Echeverría también destacó el aporte ofensivo y la competencia interna: “Estamos encontrando variantes en ataque. El partido pasado fue Saccone y hoy Cabrera tuvo su chance y convirtió. Eso es fruto del trabajo semanal y de los minutos que se ganan en los entrenamientos”.

También, se refirió al buen momento del equipo sin perder la cautela: “No hay que dejarse llevar por los elogios. Sí entender que el camino es el correcto. Buscamos que la gente se identifique con el equipo y que el club tenga una identidad. Esta semana el objetivo era terminar entre los ocho y lo conseguimos. Ahora estamos en una pelea mucho más linda, arriba”.

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Marcelo Eggel junto a Bonfigli fueron los que condujeron al Botellero.

Marcelo Eggel junto a Bonfigli fueron los que condujeron al Botellero.

Las lesiones de referentes

Consultado por el impacto de las lesiones de Arnijas y Memo Montero, el entrenador destacó la respuesta del grupo: “Son bajas muy importantes, que nadie quiere. A veces te toca reemplazar a jugadores que para la gente pueden ser insustituibles. Entró Paulini con pocos minutos y no desentonó, mantuvimos el arco en cero. Eso habla de la respuesta del plantel y de que todos son importantes”.

Sobre si el equipo puede considerarse candidato, fue cauto: “Es una palabra muy grande faltando tantas fechas. Hablamos de construcción, de ir sumando ladrillos partido a partido para llegar bien al final. Todos están en condiciones de pelear un lugar y eso nos da variantes”.

Por último, destacó la competencia interna: “La sana competencia la generan ellos. Yo solo decido con los minutos. Se entrenan bien, se adaptan y eso nos permite jugar un fútbol asociado. Hay cosas para mejorar, sobre todo en el primer tiempo, pero el segundo ilusiona y marca el camino que queremos”.

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