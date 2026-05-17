Torneo Federal A: triunfazo de FADEP sobre Huracán, y durísima derrota de San Martín en Córdoba

Fue un domingo de pura acción para los tres mendocinos que participan del Torneo Federal A . Mientras que FADEP superó a Huracán Las Heras con el gol de Thiago Satti, el Atlético Club San Martín cayó contundentemente ante Argentino en Monte Maíz.

FADEP logró su primer triunfo en el Torneo Federal A con una contundente goleada

Fundación Amigos por el Deporte (FADEP) estiró su buen presente en el Torneo Federal y metió un triunfazo ante Huracán Las Heras en el Predio que posee en Russell. Fue 1 a 0, con el solitario gol de Thiago Satti en el segundo tiempo.

El encuentro se caracterizó por un trámite parejo, donde ambos contaron con chances para abrir el marcador. Cuando parecía que el duelo finalizaba cero a cero, Thiago Satti le dio el triunfo al elenco de Diego Pozo.

La victoria del Rojinegro significó la chance de salir del fondo de la tabla de ubicaciones, luego de su tercer encuentro consecutivo sin caer producto de dos victorias y una igualdad. Así, se prende a la pelea por ingresar a la Zona Campeonato, debido a que quedó a una sola unidad.

Huracán, por su parte, rompió una racha de cinco partidos sin caer, cosa que no sucedía desde aquella derrota ante Juventud Unida de San Luis en condición de visitante.

Presente de terror para Atlético Club San Martín, que volvió a perder:

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El Chacarero sigue estirando su mal presente, y cayó de forma contundente por 4 a 1 ante el Deportivo Argentino de Monte Maíz. Así, sigue en el fondo de la tabla de ubicaciones y su andar en la categoría preocupa a propios y ajenos.

San Martín generó varias ocasiones de peligro, e incluso contó con dos que se estrellaron en el travesaño. Sin embargo, pagó muy caro las distracciones en el fondo que decantaron en los tantos de Ignacio Blangetti y Ramiro Lasserre.

En el complemento, el Raya estampó el tercero a través de una buena definición de Jorge Tejada ante la salida de Rodríguez. Recién ahí el León pudo lastimar, con el tiro libre de Herensperger y el cabezazo de Agustín Ferro para anticipar.

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Argentino no se dejó amedrentar, y a los 30’ Hugo Vera Oviedo puso el cuarto desde el punto del penal, tras la clara infracción de Emanuel Décimo sobre Jorge Tejada. Fue el golpe definitivo a la tenue ilusión Albirroja.

Derrota muy dura para San Martín, que continúa sin poder levantar cabeza y sumó una nueva decepción en la Zona 3, donde es el colero sobre el final de la Primera Ronda. Argentino, por su parte, estiró su invicto de local a 13 partidos.