FADEP logró su primer triunfo en el Torneo Federal A con una contundente goleada

Fundación Amigos del Deporte -FADEP- se sacó la mufa y logró el primer triunfo en el Torneo Federal A. Fue una contundente victoria ante Atenas de Río Cuarto por 4 a 0, en el marco de la fecha 7 de la Zona 3. Ahora tendrá una verdadera final con San Martín.
Pasaban los fines de semana y los tres puntos se hacían rogar cada vez más para un Rojinegro que se veía en la última colocación de la tabla sin poder salir de allí. Pero este domingo esa maldición se rompió.
El Cóndor fue claramente superior a Atenas, que no hizo pie en el predio de Russell. La apertura del marcador llegó a los 28’, a través de Federico Pérez. Esa fue la única diferencia que se logró sacar durante el primer tiempo.
En el complemento, el dueño de casa salió dispuesto a liquidar el trámite y así evitar cualquier tipo de sufrimiento. Para lograrlo solamente le hizo falta una ráfaga de cuatro minutos, en la cual Matías Navarro y Gonzalo Klusener aumentaron la cuenta a 3 a 0. Ya era goleada, y la alegría era total.
Sobre 30 minutos de la segunda mitad, Fundación se hizo sentir una vez en el tanteador y liquidó definitivamente el pleito. El autor de la conquista fue Brandon Cuello, que superó la resistencia de Matías Soria.
Triunfazo de FADEP, que se sacó de encima la presión de tener que obtener la victoria en el torneo. Ahora tendrá un fuerte sprint final de la primera ronda, con el duelo directo ante los dos mendocinos: Atlético Club San Martín, y Huracán Las Heras. Verdaderas pruebas de fuego.
Formaciones de FADEP - Atenas:
FADEP (4): Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nicolás Bazzana, Federico Pérez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinsky, Lucas Ramírez, Lautaro Taboada; Gonzalo Klusener, Matías Navarro. DT: Diego Pozo.
Atenas (0): Matías Soria; Juan Barrera, Francisco Araya, Augusto Suárez, Rafael Ríos; Franco Schiavoni, Marcos Rivadero, Ignacio Castro, Facundo Quiroga; Emiliano Gómez, Alejo Mainero. DT: Gastón Leva.
Datos del partido:
Estadio: Predio de FADEP
Árbitro: Maximiliano Silcán Jerez
Goles: PT: 28’ Federico Pérez (F). ST: 6’ Matías Navarro (F), 10’ Gonzalo Klusener (F), 29’ Brandon Cuello (F)