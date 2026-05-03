El Cóndor superó 4 a 0 a Atenas de Río Cuarto en la fecha 7 de la tercera categoría del fútbol argentino.

FADEP logró su primer triunfo en el Torneo Federal A con una contundente goleada

Fundación Amigos del Deporte -FADEP- se sacó la mufa y logró el primer triunfo en el Torneo Federal A. Fue una contundente victoria ante Atenas de Río Cuarto por 4 a 0, en el marco de la fecha 7 de la Zona 3. Ahora tendrá una verdadera final con San Martín.

Pasaban los fines de semana y los tres puntos se hacían rogar cada vez más para un Rojinegro que se veía en la última colocación de la tabla sin poder salir de allí. Pero este domingo esa maldición se rompió.

El Cóndor fue claramente superior a Atenas, que no hizo pie en el predio de Russell. La apertura del marcador llegó a los 28’, a través de Federico Pérez. Esa fue la única diferencia que se logró sacar durante el primer tiempo.

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En el complemento, el dueño de casa salió dispuesto a liquidar el trámite y así evitar cualquier tipo de sufrimiento. Para lograrlo solamente le hizo falta una ráfaga de cuatro minutos, en la cual Matías Navarro y Gonzalo Klusener aumentaron la cuenta a 3 a 0. Ya era goleada, y la alegría era total.