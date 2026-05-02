2 de mayo de 2026 - 21:57

La selección de Mendoza es Tetracampeón en Futsal femenino

Las de camiseta Borravino se quedaron con su cuarto campeonato consecutivo. Así elevan a diez las copas en el historial en este tipo de competencias en Futsal

Nuevamente la selección femenina de Futsal es campeona nacional de la disciplina. Esta vez ganaron a domicilio a Comodoro Rivadavia por 3 a 0. Este es el cuarto título consecutivo conseguido por la Borravino y el número diez en su rica historia.

Foto:

Christian Sosa/ Futsal de Primera
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La selección femenina de Futsal de Mendoza se volvió a coronar campeona nacional en su categoría, por cuarta vez consecutiva, luego de vencer a Comodoro Rivadavia por 3 a 0. Los goles fueron de Romina García, Luna Tucci y Rocío Alderete.

El equipo está integrado por Verónica Cabrera, Candela Giovarruscio, Michelle Vargas, Romina García, Catalina Vicario, Luna Tucci, Julieta Tieppo, Cecilia Fúnes, Azul Lorenzo, Julieta Martínez, Ailén Gracía, Agustina Freixas, Aylén Araujo, Rocío Alderete y Agostina Morales. La DT es Erica Encinas.

Las chicas de la selección mendocina se abrazan y celebran su cuarto título consecutivo en Futsal.

Campaña

Las chicas de Mendoza actuales campeonas conformaron la zona "A" donde se impusieron a Perito Moreno 13 a 2, derrotaron a Corrientes por 3 a 0; y en el arranque empataron con Pico Truncado 2 a 2, luego de ir en desventaja. En este lance marcaron Candela Giovarruscio y Catalina Vicario ..

En cuartos de final dieron cuenta de Esquel por 8 a 1 y En semifinales vencieron a Paraenense por 4 a 1

