La selección de Mendoza es Tetracampeón en Futsal femenino

La selección femenina de Futsal de Mendoza se volvió a coronar campeona nacional en su categoría, por cuarta vez consecutiva, luego de vencer a Comodoro Rivadavia por 3 a 0. Los goles fueron de Romina García, Luna Tucci y Rocío Alderete.
Las de camiseta Borravino se quedaron con su cuarto campeonato consecutivo. Así elevan a diez las copas en el historial en este tipo de competencias en Futsal
El equipo está integrado por Verónica Cabrera, Candela Giovarruscio, Michelle Vargas, Romina García, Catalina Vicario, Luna Tucci, Julieta Tieppo, Cecilia Fúnes, Azul Lorenzo, Julieta Martínez, Ailén Gracía, Agustina Freixas, Aylén Araujo, Rocío Alderete y Agostina Morales. La DT es Erica Encinas.
Las chicas de Mendoza actuales campeonas conformaron la zona "A" donde se impusieron a Perito Moreno 13 a 2, derrotaron a Corrientes por 3 a 0; y en el arranque empataron con Pico Truncado 2 a 2, luego de ir en desventaja. En este lance marcaron Candela Giovarruscio y Catalina Vicario ..
En cuartos de final dieron cuenta de Esquel por 8 a 1 y En semifinales vencieron a Paraenense por 4 a 1