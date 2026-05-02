Se adelanta la disputa de la carrera de Fórmula 1 de este domingo en Miami

La carrera de Fórmula 1 iniciará a las 14. El motivo del adelantamiento es que habrá fuertes tormentas y buscan evitar interrupciones y garantizar la seguridad

Fórmula 1. Andrea Kimi Antonelli será el líder en el inicio de la carrera de este domingo,, competencia que sufrió un cambio de horario.

El Gran Premio de Fórmula 1 en Miami tendrá un cambio clave en su cronograma: la largada del domingo fue adelantada debido al pronóstico de fuertes lluvias que podrían complicar el desarrollo normal de la competencia.

La decisión fue tomada de manera conjunta entre la FIA, la Fórmula 1 y los organizadores del evento, con el objetivo de evitar las tormentas más intensas previstas para la tarde y asegurar mejores condiciones de carrera. De esta manera, la acción comenzará a las 13:00 hora local (14:00 de la Argentina), en un contexto que promete ser cambiante.

El comunicado oficial de la FIA y FOM

“Tras las discusiones entre la FIA, la FOM y el promotor del Gran Premio de Miami, se tomó la decisión de adelantar el inicio de la carrera del domingo a las 13:00 hora local en Miami debido al pronóstico meteorológico, que prevé tormentas más intensas más tarde en la tarde, cerca del horario originalmente programado para la largada.

Esta decisión se tomó para garantizar la menor interrupción posible de la carrera y asegurar la mayor ventana posible para completar el Gran Premio en las mejores condiciones, priorizando la seguridad de los pilotos, aficionados, equipos y personal.”