Lando Norris se quedó con la Pole Position en Miami

Lando Norris, fue el mejor en los giros clasificatorios, por eso saldrá primero en la carrera sprint, superó al líder de puntos Kimi Antonelli. Oscar Piastri completó el podio

Lando Norris saldrá primero porque se quedó con la Pole en el GP de Miami 2026

El actual campeón de Fórmula 1, Lando Norris, se alzó con la pole position para la carrera sprint que se llevará a cabo el sábado en el Gran Premio de Miami. Norris logró superar al líder del campeonato, Kimi Antonelli, de Mercedes.

¿Qué pasó en Miami? El compañero de equipo de Norris en McLaren, Oscar Piastri, se clasificó en tercer lugar, quedando a solo 0,017 segundos de Antonelli, en lo que será la segunda carrera sprint de la temporada.

Los pilotos tuvieron la oportunidad de probar por primera vez los cambios implementados por la FIA, el organismo que regula el deporte, tras una pausa de cinco semanas. Estas modificaciones surgieron después de que los pilotos expresaran su descontento respecto a cómo la potencia de la batería eléctrica había afectado a los autos y a la competencia.

¿Qué dijo Lando Norris? "Fue genial. Resultado perfecto para nosotros, una buena manera de recompensar al equipo. Tenemos muchas mejoras nuevas en el auto, así que es bueno volver a sentir algo de agarre. ... Siempre me ha encantado Miami", declaró Norris.

Por su parte, Charles Leclerc, de Ferrari, concluyó en la cuarta posición, superando a Max Verstappen, de Red Bull.