1 de mayo de 2026 - 20:50

El abrazo de Briatore a Colapinto y el gesto de Alpine tras la gran qualy Sprint

La escudería francesa felicitó a Franco Colapinto luego de su destacada actuación en la Sprint Qualy del GP de Miami. Llegó a la Q3, superó a Pierre Gasly y largará desde la cuarta fila.

Franco Colapinto y Flavio Briatore se abrazan una vez terminada la jornada

Franco Colapinto y Flavio Briatore se abrazan una vez terminada la jornada

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Franco Colapinto tuvo un gran día viernes en la Fórmula 1 y esta vez recibió un reconocimiento especial de su propio equipo y del propio Flavio Briatore. Tras una sólida actuación en la clasificación Sprint del Gran Premio de Miami, Alpine felicitó públicamente al piloto argentino en redes sociales y celebró su octavo puesto en la grilla de partida.

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El joven corredor se metió entre los mejores diez de la jornada, avanzó hasta la Q3 y terminó por delante de su compañero de equipo, que cerró la clasificación en el décimo lugar.

El mensaje de Alpine para Franco

Minutos después de terminada la actividad del viernes, la escudería francesa publicó en su cuenta oficial una imagen de Colapinto junto a su resultado y un mensaje breve pero contundente:

“¡Vamos! Es 8º para Franco”, acompañado por emojis de aplausos.

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El detalle no pasó desapercibido: Alpine felicitó primero al argentino y recién después destacó el rendimiento de Gasly, una señal del impacto positivo que generó la tarea de Colapinto dentro del equipo.

Más tarde, la escudería compartió también una publicación general remarcando que ambos autos lograron meterse entre los diez mejores de la clasificación Sprint.

El abrazo de Briatore y el mensaje especial

Se sabe que el asesor deportivo de Alpine tiene una relación especial con el argentino y tras el gran rendimiento hizo una mención especial acompañada de una foto que evidencia el cariño no solo deportivo, entre ambos.

Un paso adelante en Miami

Colapinto mostró ritmo desde el inicio del fin de semana y confirmó su evolución en uno de los circuitos más exigentes del calendario. En Miami logró avanzar con autoridad en cada instancia clasificatoria hasta alcanzar la Q3, donde selló el octavo puesto definitivo.

El resultado cobra aún más valor porque superó a Gasly, piloto con amplia experiencia en la categoría y referencia interna dentro de Alpine.

Además, el argentino largará desde la cuarta fila junto a Lewis Hamilton, en una imagen que ilusiona a los fanáticos.

Así quedó la grilla Sprint

La carrera Sprint tendrá en la primera fila a Lando Norris y Kimi Antonelli. Detrás partirán Oscar Piastri, Charles Leclerc, Max Verstappen, George Russell, Hamilton y Colapinto.

Completan los diez primeros Isack Hadjar y Pierre Gasly.

Lo que viene en Miami

El sábado continuará la acción con una jornada cargada:

-Carrera Sprint: de 13 a 14 (hora argentina)

-Clasificación para el GP principal: de 17 a 18

En tanto, el domingo se correrá el Gran Premio de Miami desde las 17

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