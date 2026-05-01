Franco Colapinto se mostró "feliz" y entusiasmado para la Sprint: "Vamos por más"

Franco Colapinto expresó su agradecimiento por el esfuerzo realizado por sus ingenieros y mecánicos, y se mostró "feliz" tras una destacada clasificación sprint en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.

"Me sentí rápido desde el principio del día y las vueltas iban saliendo solas, fue una sensación distinta a las de los fines de semana anteriores. Hicimos cambios positivos, creo que fuimos por la dirección correcta con el auto con el equipo, los ingenieros", marcó en diálogo con un medio de TV.

"El parón y receso para arrancar de cero otra vez y nos hizo muy bien. Feliz por la performance pero recién arranca el finde. Contento hoy, a disfrutar un poquito, y laburar mañana", agregó el ex-Williams.

Y puntualizó que con el ritmo del Alpine venció al Red Bull de Isack Hadjar guardando un neumático blando en el proceso, un punto que resaltó pensando en lo que será la clasificación del sábado de cara a la carrera principal, que tendrá lugar este domingo. "Estoy adelante de uno de los Red Bull, que lleva nueve gomas usadas así que eso es una ventaja para la qualy seguramente. Contento, hoy fue un día muy positivo. La verdad que muy muy feliz y agradecido por todos en el equipo", sostuvo.

"Creo que fue un buen laburo el que hizo todo el equipo y el que hice yo con los ingenieros y los mecánicos durante el receso. Fue un buen break para parar y volver a empezar. Feliz de haber encontrado después de tanto laburo, de tanto esfuerzo, de tantos momentos duros, dolorosos en las primeras tres carreras. Ahora arrancar de cero de vuelta y haber empezado muy bien es muy buen arranque. Queda mucho por entender todavía, último rango con más usadas con blandas fuimos más rápidos que uno de los Red Bull así que va todo encaminado. Buen laburo y mañana vamos por más", agregó para ESPN valorizando nuevamente lo hecho para mejorar las condiciones de su monoplaza.

Lo que viene en Miami

Franco Colapinto iniciará la carrera sprint este sábado a las 13:00 horas de Argentina. Si logra mantener su posición al finalizar las 19 vueltas, obtendrá su segundo punto en la temporada 2026, habiendo ya puntuado en el Gran Premio de China, que fue la segunda fecha del campeonato.