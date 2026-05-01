Fórmula 1: Franco Colapinto realizó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

El inicio del fin de semana en el Gran Premio de Miami ha sido auspicioso para Alpine y sus dos pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly. Es que, después de la única sesión de prácticas libres, el argentino finalizó en el puesto 11, mientras que el francés terminó dos lugares por delante , algo que hace al equipo soñar con sumar puntos tanto en el Sprint como en la carrera principal.

Después de un largo parate por la suspensión de los eventos en Bahréin y Arabia Saudita, Colapinto se mostró firme durante la práctica extendida de hora y media y terminó muy cerca de la zona de puntos. A lo largo de toda la sesión, el pilarense siempre estuvo peleando entre los mejores y llegó a estar en el séptimo lugar durante gran parte de la jornada.

¿ACÁ PUEDE ESTAR LA CLAVE DE LA CARRERA DEL DOMINGO? Luego de finalizar 11° en la única Práctica del fin de semana en Estados Unidos, Franco Colapinto practicó la salida, a todo ritmo con su Alpine. #MiamiGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PsvsDwa4qj

El auto más veloz fue la Ferrari de Charles Leclerc, que finalizó con un tiempo de 1:29.310s para quedar en el primer lugar. Max Verstappen y su Red Bull lo siguieron de cerca, con un registro de 1:29.607s; en tanto que Oscar Piastri, de McLaren, completó el podio con 1:29.758s.

Ahora, la acción se reanudará esta misma tarde, desde las 17.30, con lo que será la clasificación para la carrera sprint de mañana. Sin dudas, los buenos resultados de Alpine en la prueba de hoy parecen ser un buen augurio de cara a lo que viene y con el foco puesto en la obtención de más puntos para el campeonato de constructores.