1 de mayo de 2026 - 15:30

Fórmula 1: Franco Colapinto realizó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami

FÓRMULA 1. Franco Colapinto estuvo siempre en la pelea con el pelotón de arriba y finalizó con un mejor registro de 1:31:015s después de 31 vueltas.

Tras su paso por Argentina, Franco Colapinto volvió con todo a la Fórmula 1 y está para sumar puntos en Estados Unidos: terminó 11° en la única Práctica Libre y Alpine se ilusiona.&nbsp;

Tras su paso por Argentina, Franco Colapinto volvió con todo a la Fórmula 1 y está para sumar puntos en Estados Unidos: terminó 11° en la única Práctica Libre y Alpine se ilusiona. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Fórmula 1: Franco Colapinto y su mejor registro

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F&oacute;rmula 1: Franco Colapinto realiz&oacute; &oacute; una gran pr&aacute;ctica libre y termin&oacute; 11&deg; en Miami.&nbsp;

Fórmula 1: Franco Colapinto realizó ó una gran práctica libre y terminó 11° en Miami.

El auto más veloz fue la Ferrari de Charles Leclerc, que finalizó con un tiempo de 1:29.310s para quedar en el primer lugar. Max Verstappen y su Red Bull lo siguieron de cerca, con un registro de 1:29.607s; en tanto que Oscar Piastri, de McLaren, completó el podio con 1:29.758s.

Ahora, la acción se reanudará esta misma tarde, desde las 17.30, con lo que será la clasificación para la carrera sprint de mañana. Sin dudas, los buenos resultados de Alpine en la prueba de hoy parecen ser un buen augurio de cara a lo que viene y con el foco puesto en la obtención de más puntos para el campeonato de constructores.

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