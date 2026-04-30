30 de abril de 2026 - 12:51

El GP de Miami de Fórmula 1 bajo alerta roja: el 70% de probabilidad de tormentas eléctricas

Con un pronóstico de tormentas que abarca los tres días de competencia, la FIA y la organización enfrentan el desafío de aplicar una ley federal de seguridad.

Franco Colapinto estrena chasis en un fin de semana de Miami condicionado por el clima extremo.

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Imagen generada con IA
Por Nicolás Salas

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Según el pronóstico del tiempo en Estados Unidos, la probabilidad de tormentas eléctricas para el viernes, sábado y domingo alcanza el 70%. Aunque la lluvia por sí sola no suele ser motivo para cancelar un evento, la intensidad eléctrica prevista para este fin de semana en la ciudad de Florida cambia completamente el panorama reglamentario.

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Normativas federales y el riesgo de suspensión en el circuito

Según el reglamento de la Fórmula 1, la caída de rayos cerca de un trazado puede generar la suspensión completa de una competencia. En el territorio de Estados Unidos esto se intensifica por una ley nacional que prohíbe la actividad deportiva profesional ante el riesgo de descargas eléctricas, una medida que ya se aplica de forma estricta en otras ligas como la MLS.

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Tanto la FIA como los organizadores buscarán evitar una decisión definitiva, priorizando demoras o interrupciones en las sesiones antes que una suspensión total. Sin embargo, si el escenario climático en Miami se vuelve insostenible, la cancelación se mantiene como la última opción legal para garantizar la integridad de los asistentes y protagonistas.

Este fin de semana también destaca por el estreno de modificaciones técnicas sustanciales en los monoplazas. La FIA implementó cambios en cuatro áreas clave: clasificación, carrera, largada y condiciones de lluvia. Estas medidas incluyen la reducción de la recarga máxima de energía y ajustes en el sistema MGU-K para evitar diferencias de velocidad peligrosas entre autos.

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En lo deportivo, el evento contará con formato de carrera Sprint, lo que deja a los pilotos con una única sesión de prácticas libres de 90 minutos el viernes. En esta instancia, Franco Colapinto pondrá a prueba un chasis nuevo, mientras que el campeón Max Verstappen utilizará un casco rosado diseñado exclusivamente para esta competencia en Norteamérica.

El cronograma y horarios del GP de Miami de Fórmula 1

Viernes 1/5:

  • Práctica libre 1 a las 13
  • Clasificación sprint a las 17:30

Sábado 2/5:

  • Sprint a las 13
  • Clasificación a las 17

Domingo 3/5:

  • Carrera a las 17

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