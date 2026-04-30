El GP de Miami de Fórmula 1 bajo alerta roja: el 70% de probabilidad de tormentas eléctricas

Con un pronóstico de tormentas que abarca los tres días de competencia, la FIA y la organización enfrentan el desafío de aplicar una ley federal de seguridad.

La Fórmula 1 retoma su calendario tras un mes de inactividad debido a la suspensión de las carreras previstas para abril en Medio Oriente. El Gran Premio de Miami, cuarta fecha del año, enfrenta una seria amenaza climática que podría forzar la interrupción o suspensión de las actividades oficiales.

Según el pronóstico del tiempo en Estados Unidos, la probabilidad de tormentas eléctricas para el viernes, sábado y domingo alcanza el 70%. Aunque la lluvia por sí sola no suele ser motivo para cancelar un evento, la intensidad eléctrica prevista para este fin de semana en la ciudad de Florida cambia completamente el panorama reglamentario.

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Normativas federales y el riesgo de suspensión en el circuito Según el reglamento de la Fórmula 1, la caída de rayos cerca de un trazado puede generar la suspensión completa de una competencia. En el territorio de Estados Unidos esto se intensifica por una ley nacional que prohíbe la actividad deportiva profesional ante el riesgo de descargas eléctricas, una medida que ya se aplica de forma estricta en otras ligas como la MLS.

image Tanto la FIA como los organizadores buscarán evitar una decisión definitiva, priorizando demoras o interrupciones en las sesiones antes que una suspensión total. Sin embargo, si el escenario climático en Miami se vuelve insostenible, la cancelación se mantiene como la última opción legal para garantizar la integridad de los asistentes y protagonistas.