Fórmula 1: Franco Colapinto tendrá un diseño especial en su Alpine para el GP de Miami

Con la energía a pleno luego de su exhibición en Buenos Aires, Franco Colapinto volverá a presentarse en la Fórmula 1, que regresará este fin de semana en los Estados Unidos , donde se correrá el Gran Premio de Miami y el pilarense lo hará por primera vez en este circuito. El equipo BWT Alpine emitió un comunicado en la previa a la competencia en el circuito de la Florida en el que destaca que el monoplaza A526 presentará una decoración especial.

La escudería francesa anunció que en su regreso a América volverá a verse el logo de una gigante empresa argentina, que ya lució su sponsor en tres carreras durante el 2025. El reconocido apretón de manos de la marca volverá a aparecer en la cubierta del motor y en el alerón trasero, lo que le da al A526 un toque amarillo brillante.

Tanto Colapinto como Pierre Gasly, ambos pilotos titulares de le escudería, aprovecharon todo este mes sin actividad oficial para descansar un poco y también trabajar intensamente en la sede en Enstone en el desarrollo de sus monoplazas, con las diferentes mejoras que se han realizado.

El argentino se refirió a la reanudación de la F1 y lo vivido en su país: “Los fanáticos nos apoyaron muchísimo y fue precioso hacerlo por ellos. Ahora toda mi atención está puesta en Miami y en el fin de semana de Sprint que tenemos por delante. El viernes tenemos una FP1 más larga, lo que nos será de gran ayuda para conocer nuestro coche antes de un fin de semana muy intenso. No he corrido antes en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para conocer el circuito antes de la clasificación de Sprint por la tarde y el resto del fin de semana. Estoy emocionado por el reto y por volver a correr. Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y retomar la temporada con otra llegada a puntos".

Sin título Los cambios del Alpine de Franco Colapinto para el regreso de la Fórmula 1 en el GP de Miami. Gentileza.

Steve Nielsen, director general de Alpine, también se expresó sobre lo que viene en la máxima: “En el mundo de la Fórmula 1, es muy inusual tener un mes sin carreras. Dicho esto, han sido unas semanas de excepción ajetreadas para el equipo, mientras nos preparamos para reanudar la temporada en Miami este fin de semana. Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, sumando puntos en cada prueba, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento. Sabemos que nuestros rivales habrán trabajado duro en las mejoras, así que será interesante ver algunas de las diferencias el viernes, cuando volvamos a la pista".