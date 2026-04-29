29 de abril de 2026 - 21:23

Fórmula 1: Franco Colapinto tendrá un diseño especial en su Alpine para el GP de Miami

FÓRMULA 1. El monoplaza de Franco Colapinto tendrá un cambio estético importante: Mercado Libre regresa como sponsor.

Alpine dio a conocer el A525, su máquina para la temporada 2025 de la Fórmula 1.&nbsp;

Alpine dio a conocer el A525, su máquina para la temporada 2025 de la Fórmula 1. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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La escudería francesa anunció que en su regreso a América volverá a verse el logo de una gigante empresa argentina, que ya lució su sponsor en tres carreras durante el 2025. El reconocido apretón de manos de la marca volverá a aparecer en la cubierta del motor y en el alerón trasero, lo que le da al A526 un toque amarillo brillante.

El argentino se refirió a la reanudación de la F1 y lo vivido en su país: “Los fanáticos nos apoyaron muchísimo y fue precioso hacerlo por ellos. Ahora toda mi atención está puesta en Miami y en el fin de semana de Sprint que tenemos por delante. El viernes tenemos una FP1 más larga, lo que nos será de gran ayuda para conocer nuestro coche antes de un fin de semana muy intenso. No he corrido antes en Miami, así que esta sesión es muy importante para mí para conocer el circuito antes de la clasificación de Sprint por la tarde y el resto del fin de semana. Estoy emocionado por el reto y por volver a correr. Nuestro objetivo, como siempre, es hacer el mejor trabajo posible y retomar la temporada con otra llegada a puntos".

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Los cambios del Alpine de Franco Colapinto para el regreso de la F&oacute;rmula 1 en el GP de Miami.

Los cambios del Alpine de Franco Colapinto para el regreso de la Fórmula 1 en el GP de Miami.

Steve Nielsen, director general de Alpine, también se expresó sobre lo que viene en la máxima: “En el mundo de la Fórmula 1, es muy inusual tener un mes sin carreras. Dicho esto, han sido unas semanas de excepción ajetreadas para el equipo, mientras nos preparamos para reanudar la temporada en Miami este fin de semana. Hemos tenido un comienzo competitivo en 2026, sumando puntos en cada prueba, y esa sigue siendo nuestra intención en cada evento. Sabemos que nuestros rivales habrán trabajado duro en las mejoras, así que será interesante ver algunas de las diferencias el viernes, cuando volvamos a la pista".

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