Antonelli sin puntos, Hamilton desplaza a Russell y Colapinto avanzó un lugar: así está el campeonato en la F1

Hamilton terminó con una sequía personal de más de un año y rompió el dominio absoluto de Mercedes en 2026, tras recortar 25 puntos en la lucha por el título.

Lewis Hamilton consiguió este domingo su primera victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. El siete veces campeón del mundo aprovechó el abandono de Andrea Kimi Antonelli para recortar 25 puntos en la tabla, convirtiéndose en el primer piloto que no integra Mercedes en ganar esta temporada.

La competencia en el trazado español estuvo marcada por las estrategias de equipo y la gestión de la degradación de los neumáticos. Hamilton impuso un ritmo constante que le permitió alcanzar un resultado que buscaba desde su llegada a la escudería italiana hace más de un año.

DLA - 2026-06-14T120120.946 Lewis Hamilton celebra su victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1. EFE/ Alejandro García El impacto del abandono de Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos El desarrollo de la carrera dio un giro con el drama total que protagonizó Andrea Kimi Antonelli, quien debió abandonar la prueba. Este retiro permitió que sus perseguidores directos en el mundial de pilotos redujeran las diferencias en las posiciones; además del triunfo del británico, George Russell finalizó en la segunda posición y sumó 18 unidades.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto logró sumar cuatro puntos durante la jornada en Montmeló. Con este desempeño, el piloto superó a Ollie Bearman en la tabla general y ascendió hasta la undécima posición del campeonato mundial de pilotos tras siete rondas completadas.

La victoria de Ferrari representó el primer triunfo de un monoplaza no perteneciente a Mercedes en lo que va del curso 2026. El resultado final actualizó tanto el mundial de pilotos como el de constructores, ajustando los puntos y las distancias en la cima de la clasificación tras el paso de la Fórmula 1 por Barcelona.