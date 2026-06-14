14 de junio de 2026 - 12:31

Antonelli sin puntos, Hamilton desplaza a Russell y Colapinto avanzó un lugar: así está el campeonato en la F1

Hamilton terminó con una sequía personal de más de un año y rompió el dominio absoluto de Mercedes en 2026, tras recortar 25 puntos en la lucha por el título.

Lewis Hamilton venció en Barcelona y consiguió su primera victoria con Ferrari.

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EFE/ Siu Wu
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La competencia en el trazado español estuvo marcada por las estrategias de equipo y la gestión de la degradación de los neumáticos. Hamilton impuso un ritmo constante que le permitió alcanzar un resultado que buscaba desde su llegada a la escudería italiana hace más de un año.

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Lewis Hamilton celebra su victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1.

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El impacto del abandono de Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos

El desarrollo de la carrera dio un giro con el drama total que protagonizó Andrea Kimi Antonelli, quien debió abandonar la prueba. Este retiro permitió que sus perseguidores directos en el mundial de pilotos redujeran las diferencias en las posiciones; además del triunfo del británico, George Russell finalizó en la segunda posición y sumó 18 unidades.

Por su parte, el argentino Franco Colapinto logró sumar cuatro puntos durante la jornada en Montmeló. Con este desempeño, el piloto superó a Ollie Bearman en la tabla general y ascendió hasta la undécima posición del campeonato mundial de pilotos tras siete rondas completadas.

La victoria de Ferrari representó el primer triunfo de un monoplaza no perteneciente a Mercedes en lo que va del curso 2026. El resultado final actualizó tanto el mundial de pilotos como el de constructores, ajustando los puntos y las distancias en la cima de la clasificación tras el paso de la Fórmula 1 por Barcelona.

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El campeonato de pilotos de la Fórmula 1

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 156 PUNTOS
2 Lewis Hamilton Ferrari 115 PUNTOS
3 George Russell Mercedes 106 PUNTOS
4 Charles Leclerc Ferrari 75 PUNTOS
5 Lando Norris McLaren 73 PUNTOS
6 Oscar Piastri McLaren 68 PUNTOS
7 Max Verstappen Red Bull 55 PUNTOS
8 Pierre Gasly Alpine 41 PUNTOS
9 Isack Hadjar Red Bull 34 PUNTOS
10 Liam Lawson Racing Bulls 26 PUNTOS
11 Franco Colapinto Alpine 19 PUNTOS
12 Oliver Bearman Haas 18 PUNTOS
13 Arvid Lindblad Racing Bulls 12 PUNTOS
14 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS
15 Alex Albon Williams 5 PUNTOS
16 Esteban Ocon Haas 3 PUNTOS
17 Gabriel Bortoleto Audi 2 PUNTOS
18 Fernando Alonso Aston Martin 1 PUNTO
19 Nico Hulkenberg Audi 0 PUNTOS
20 Valtteri Bottas Cadillac 0 PUNTOS
21 Sergio Pérez Cadillac 0 PUNTOS
22 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS

El campeonato de constructores de la F1

POSICIONES ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Mercedes 244 PUNTOS
2 Ferrari 165 PUNTOS
3 McLaren 116 PUNTOS
4 Red Bull 69 PUNTOS
5 Alpine 50 PUNTOS
6 Racing Bulls 35 PUNTOS
7 Haas 21 PUNTOS
8 Williams 11 PUNTOS
9 Audi 2 PUNTOS
10 Aston Martin 1 PUNTO
11 Cadillac 0 PUNTOS
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