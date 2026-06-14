Hamilton hace historia con Ferrari y gana el GP de Barcelona, mientas Colapinto consiguió 4 puntos de oro

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña tuvo a Lewis Hamilton como el claro vencedor y superó a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, quien abandonó. Por su parte, Franco Colapinto remontó una carrera que parecía perdida y finalizó 8°.
El multicampeón de la F1 logró su primera victoria con la escudería italiana. El piloto argentino terminó 8°, en una carrera llena de obstáculos.
El Gran Premio de Barcelona-Cataluña tuvo a Lewis Hamilton como el claro vencedor y superó a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, quien abandonó. Por su parte, Franco Colapinto remontó una carrera que parecía perdida y finalizó 8°.
El británico aprovechó un Virtual Safety Car en la vuelta 40 para superar a los Mercedes. Esta carrera estuvo marcada por una temperatura de asfalto que superó los 51 grados, exigiendo al máximo la gestión de los neumáticos. El destino de la competencia cambió cuando Fernando Alonso abandonó por una falla en la batería, provocando una neutralización que Ferrari utilizó a su favor.
En el tramo final, la fiabilidad mecánica golpeó a los líderes. Kimi Antonelli, quien encabezaba el campeonato, sufrió una rotura de motor en la vuelta 62 mientras peleaba por el segundo puesto. En la misma vuelta, el Ferrari de Charles Leclerc se detuvo por una falla en la dirección. Estos retiros permitieron que Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly ascendieran dos posiciones cada uno.
Durante la prueba, el argentino cuestionó una indicación desde el muro de boxes para intercambiar lugares con su compañero. “¿Por qué?”, preguntó por radio antes de señalar que Gasly “ni siquiera está empujando”. Finalmente, la estrategia del equipo francés surtió efecto y ambos pilotos terminaron en la zona de puntos, con Gasly séptimo y el argentino octavo.
Hamilton cruzó la meta con una ventaja de 21 segundos sobre Russell. Por radio, el británico expresó su emoción tras romper una racha de 686 días sin ganar: “Grazie tutti. Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño”. Con este resultado, Hamilton se consolidó en el segundo lugar del campeonato mundial, recortando distancia con un Antonelli que se retiró sin sumar unidades.
La Fórmula 1 se toma un receso de una semana y volverá con todo el fin de semana del viernes 26 al domingo 28, cuando se corra el Gran Premio de Austria, a las 10:00 a.m. hora de Argentina.
|POSICIONES
|PILOTOS
|ESCUDERÍA
|PUNTOS
|1
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|25 PUNTOS
|2
|George Russell
|Mercedes
|18 PUNTOS
|3
|Lando Norris
|McLaren
|15 PUNTOS
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|12 PUNTOS
|5
|Oscar Piastri
|McLaren
|10 PUNTOS
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|8 PUNTOS
|7
|Pierre Gasly
|Alpine
|6 PUNTOS
|8
|Franco Colapinto
|Alpine
|4 PUNTOS
|9
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|2 PUNTOS
|10
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1 PUNTO
|11
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|0 PUNTOS
|12
|Carlos Sainz
|Williams
|0 PUNTOS
|13
|Esteban Ocon
|Haas
|0 PUNTOS
|14
|Sergio Pérez
|Cadillac
|0 PUNTOS
|15
|Charles Leclerc
|Ferrari
|DNF
|16
|Andrea Kimi Antonelli
|Mercedes
|DNF
|17
|Oliver Bearman
|Haas
|DNF
|18
|Alex Albon
|Williams
|DNF
|19
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|DNF
|20
|Nico Hulkenberg
|Audi
|DNF
|21
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|DNF
|22
|Lance Stroll
|Aston Martin
|DNF