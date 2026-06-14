Hamilton hace historia con Ferrari y gana el GP de Barcelona, mientas Colapinto consiguió 4 puntos de oro

El multicampeón de la F1 logró su primera victoria con la escudería italiana. El piloto argentino terminó 8°, en una carrera llena de obstáculos.

Lewis Hamilton celebra su victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1.

El Gran Premio de Barcelona-Cataluña tuvo a Lewis Hamilton como el claro vencedor y superó a los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, quien abandonó. Por su parte, Franco Colapinto remontó una carrera que parecía perdida y finalizó 8°.

El británico aprovechó un Virtual Safety Car en la vuelta 40 para superar a los Mercedes. Esta carrera estuvo marcada por una temperatura de asfalto que superó los 51 grados, exigiendo al máximo la gestión de los neumáticos. El destino de la competencia cambió cuando Fernando Alonso abandonó por una falla en la batería, provocando una neutralización que Ferrari utilizó a su favor.

efec7e5e207583a4cdfc3073db0c5b9a9dd77fe6 Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio Barcelona-Cataluña. EFE/Siu Wu Los abandonos de Antonelli y Leclerc que beneficiaron a Alpine En el tramo final, la fiabilidad mecánica golpeó a los líderes. Kimi Antonelli, quien encabezaba el campeonato, sufrió una rotura de motor en la vuelta 62 mientras peleaba por el segundo puesto. En la misma vuelta, el Ferrari de Charles Leclerc se detuvo por una falla en la dirección. Estos retiros permitieron que Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly ascendieran dos posiciones cada uno.

Durante la prueba, el argentino cuestionó una indicación desde el muro de boxes para intercambiar lugares con su compañero. “¿Por qué?”, preguntó por radio antes de señalar que Gasly “ni siquiera está empujando”. Finalmente, la estrategia del equipo francés surtió efecto y ambos pilotos terminaron en la zona de puntos, con Gasly séptimo y el argentino octavo.

Embed A Colapinto le pidieron desde boxes cambiar posiciones con Gasly y esta fue su reacción.



#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XmvkTVUnEB — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026 Hamilton cruzó la meta con una ventaja de 21 segundos sobre Russell. Por radio, el británico expresó su emoción tras romper una racha de 686 días sin ganar: “Grazie tutti. Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño”. Con este resultado, Hamilton se consolidó en el segundo lugar del campeonato mundial, recortando distancia con un Antonelli que se retiró sin sumar unidades.