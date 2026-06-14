14 de junio de 2026 - 12:02

Hamilton hace historia con Ferrari y gana el GP de Barcelona, mientas Colapinto consiguió 4 puntos de oro

El multicampeón de la F1 logró su primera victoria con la escudería italiana. El piloto argentino terminó 8°, en una carrera llena de obstáculos.

&nbsp;Lewis Hamilton celebra su victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1.

 Lewis Hamilton celebra su victoria con Ferrari en el Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1.

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EFE/ Alejandro García
Por Nicolás Salas

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Comenzó la séptima fecha del campeonato de la Fórmula 1 con lo la primera práctica en el circuito de Montmeló, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine. 

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El británico aprovechó un Virtual Safety Car en la vuelta 40 para superar a los Mercedes. Esta carrera estuvo marcada por una temperatura de asfalto que superó los 51 grados, exigiendo al máximo la gestión de los neumáticos. El destino de la competencia cambió cuando Fernando Alonso abandonó por una falla en la batería, provocando una neutralización que Ferrari utilizó a su favor.

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Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio Barcelona-Cataluña.

Lewis Hamilton se quedó con el Gran Premio Barcelona-Cataluña.

Los abandonos de Antonelli y Leclerc que beneficiaron a Alpine

En el tramo final, la fiabilidad mecánica golpeó a los líderes. Kimi Antonelli, quien encabezaba el campeonato, sufrió una rotura de motor en la vuelta 62 mientras peleaba por el segundo puesto. En la misma vuelta, el Ferrari de Charles Leclerc se detuvo por una falla en la dirección. Estos retiros permitieron que Franco Colapinto y su compañero Pierre Gasly ascendieran dos posiciones cada uno.

Durante la prueba, el argentino cuestionó una indicación desde el muro de boxes para intercambiar lugares con su compañero. “¿Por qué?”, preguntó por radio antes de señalar que Gasly “ni siquiera está empujando”. Finalmente, la estrategia del equipo francés surtió efecto y ambos pilotos terminaron en la zona de puntos, con Gasly séptimo y el argentino octavo.

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Hamilton cruzó la meta con una ventaja de 21 segundos sobre Russell. Por radio, el británico expresó su emoción tras romper una racha de 686 días sin ganar: “Grazie tutti. Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño”. Con este resultado, Hamilton se consolidó en el segundo lugar del campeonato mundial, recortando distancia con un Antonelli que se retiró sin sumar unidades.

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¿Cuándo será la próxima carrera de la Fórmula1?

La Fórmula 1 se toma un receso de una semana y volverá con todo el fin de semana del viernes 26 al domingo 28, cuando se corra el Gran Premio de Austria, a las 10:00 a.m. hora de Argentina.

Las posiciones en el Gran Premio Barcelona-Cataluña

POSICIONES PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Lewis Hamilton Ferrari 25 PUNTOS
2 George Russell Mercedes 18 PUNTOS
3 Lando Norris McLaren 15 PUNTOS
4 Max Verstappen Red Bull 12 PUNTOS
5 Oscar Piastri McLaren 10 PUNTOS
6 Isack Hadjar Red Bull 8 PUNTOS
7 Pierre Gasly Alpine 6 PUNTOS
8 Franco Colapinto Alpine 4 PUNTOS
9 Liam Lawson Racing Bulls 2 PUNTOS
10 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 PUNTO
11 Gabriel Bortoleto Audi 0 PUNTOS
12 Carlos Sainz Williams 0 PUNTOS
13 Esteban Ocon Haas 0 PUNTOS
14 Sergio Pérez Cadillac 0 PUNTOS
15 Charles Leclerc Ferrari DNF
16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes DNF
17 Oliver Bearman Haas DNF
18 Alex Albon Williams DNF
19 Fernando Alonso Aston Martin DNF
20 Nico Hulkenberg Audi DNF
21 Valtteri Bottas Cadillac DNF
22 Lance Stroll Aston Martin DNF
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