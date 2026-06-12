Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 10º y 15º en las prácticas libres del Gran Premio de Barcelona

Franco Colapinto terminó 10° y 15° en las dos prácticas libres en el Circuito de Montmeló de cara al Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, antes de la clasificación de este sábado a las 11 -hora argentina-.
Colapinto, delante de Gasly; Alpine, lejos del resto
El argentino volvió a ser más rápido que su compañero de equipo. Terminó a dos décimas, en el puesto 15 y a más de un segundo y medio de Norris. El francés quedó 16°, aunque la mejor noticia la obtuvo antes cuando la FIA le devolvió el podio que había festejado en Mónaco.