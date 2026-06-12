Fórmula 1: Franco Colapinto terminó 10º y 15º en las prácticas libres del Gran Premio de Barcelona

FÓRMLA 1. Franco Colapinto concretó un buen viernes de entrenamientos con un mejor tiempo 1m17s051. Gasly quedó por detrás, en el puesto 17° y 16°.

Tras su paso por Argentina, Franco Colapinto volvió con todo a la Fórmula 1 y está para sumar puntos en Estados Unidos: terminó 11° en la única Práctica Libre y Alpine se ilusiona.

Comenzó la séptima fecha del campeonato de la Fórmula 1 con lo la primera práctica en el circuito de Montmeló, que cuenta con la presencia del argentino Franco Colapinto a bordo de su Alpine.

Franco Colapinto terminó 10° y 15° en las dos prácticas libres en el Circuito de Montmeló de cara al Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, antes de la clasificación de este sábado a las 11 -hora argentina-.

El piloto argentino de Alpine completó las dos sesiones y registró un mejor tiempo de 1m17s051 en su segunda participación. Pierre Gasly, su compañero, fue 0s615 más lento en la primera y 0s209 más tarde, culminando 17° y 16°, respectivamente.

image Fórmula 1: Franco Colapinto completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona. Gentileza. El más rápido del viernes fue Lando Norris . En la primera, George Russell firmó una vuelta de 1m16s363 con el Mercedes en la FP1, con Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari completando el podio. Para la segunda, Norris (McLaren), que había dejado su lugar a Leonardo Fornarolli en la FP1, dio la nota y le ganó a Russell por apenas 0s009. Piastri fue quien quedó tercero a 0s057.

Vale destacar que la primera práctica libre estuvo marcada por las rotaciones obligatorias de pilotos. En línea con el reglamento que obliga a los equipos a ceder el volante a sus pilotos reserva en cuatro sesiones oficiales por temporada, dos por cada monoplaza, varios titulares cedieron su lugar:

Leonardo Fornaroli reemplazó a Lando Norris en McLaren, Ayumu Iwasa ocupó el lugar de Isack Hadjar en Red Bull, Fred Vesti sustituyó a Kimi Antonelli en Mercedes, Colton Herta tomó el auto de Sergio Checo Pérez en Cadillac, Dino Beganovic pilotó en lugar de Lewis Hamilton en Ferrari, Luke Browning reemplazó a Alex Albon en Williams y Paul Aron fue por Nico Hulkenberg en Audi.

image Fórmula 1: el minuto a minuto de las práctias de Franco Colapinto en el GP de Barcelona. Live Blog Post Colapinto, delante de Gasly; Alpine, lejos del resto El argentino volvió a ser más rápido que su compañero de equipo. Terminó a dos décimas, en el puesto 15 y a más de un segundo y medio de Norris. El francés quedó 16°, aunque la mejor noticia la obtuvo antes cuando la FIA le devolvió el podio que había festejado en Mónaco. Live Blog Post Bandera a cuadros: Norris se quedó con el mejor tiempo de la FP2 El campeón del mundo dominó una sesión con una parte final dedicada al ritmo de carrera con tanques llenos. Lo hizo con un tiempo de 1m15s426, apenas 9 milésimas más veloz que Russell, que demostró que Mercedes es el gran candidato aunque Antonelli haya estado un paso atrás en los libres. Live Blog Post Una vuelta con Colapinto en Barcelona La transmisión oficial mostró el momento en el que el argentino hacía su mejor giro en la FP2 del GP de Catalunya. Embed FRANCO MEJORÓ SU MARCA: Colapinto subió al 11° lugar tras hacer un tiempo de 1:17.051 en la FP2.#BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/dOhSLEiV8T — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026 Live Blog Post Alpine, muy lejos en el ritmo de carrera Colapinto gira en 1m22s9 y Gasly en 1m23s0, cuando la punta lo hace en 1m20s8, con Leclerc como el mejor con tanques llenos en este momento. Live Blog Post Pruebas con tanques llenos en Alpine El equipo francés manda a Gasly y Colapinto nuevamente a la pista. Seguramente, terminarán 15 y 16 en la FP2, con el argentino delante del francés. Live Blog Post Norris se toma revancha y se pone primero Luego de que Piastri dominara con el McLaren, el campeón del mundo marcó un tiempo de 1m15s426 para sacarle la punta a Russell por solo 9 milésimas. Live Blog Post Colapinto vuelve al box de Alpine El argentino está 15°. Gasly también está en el garaje para más ajustes en un Alpine en el que no se sintió cómodo este viernes. Muchos equipos preparan una simulación de carrera con tanques llenos ya en Barcelona. Live Blog Post Piastri no puede con Russell en la goma roja 1m15s483 es el registro del australiano, en la goma roja, a solo 48 milésimas del hombre de Mercedes. Tercero aparece Leclerc, a tres décimas. Live Blog Post Gasly, dos décimas más lento que Colapinto El francés sigue sin sentirse cómodo en Barcelona y marca en los blandos un tiempo de 1m17s260. Está 16°, justo detrás del argentino, que tuvo un breve paso por boxes. Live Blog Post Russell destrona a Piastri 1m15s435 es el registro del inglés para saltar a la punta, pero con la goma blanda. Su compañero Antonelli, en cambio, no encuentra el ritmo todavía y está cuarto, a más de medio segundo. Ahora, se viene a la pista Piastri. Live Blog Post Franco Colapinto mejora y sube: P11 1m17s051 es el nuevo registro del argentino, a 1s327 de Piastri, que lo marcó en la goma amarilla. Gasly todavía no salió con el neumático blando. c Live Blog Post Regresa Franco Colapinto en una pista con pocos autos Alpine lo mandó al argentino con la goma roja nueva. Tendrá chances de aprovechar un trazado con poco movimiento para marcar vueltas rápidas. Live Blog Post Frnaco Colapinto sigue en el box y volverá con la goma blanda Solo hay 9 pilotos en este momento girando. El argentino macha 12°, dos puestos por delante de Gasly, que fue dos décimas más lento. Trabajan en ajustes en el ala trasera. Live Blog Post Franco Colapinto vuelve a la pista Tras un breve paso por boxes, el argentino retorna con una goma amarilla nueva. El primer stint fue de siete vueltas con ese compuesto. Está 11°, a dos segundos de la punta. Live Blog Post Piastri se pone primero El australiano consigue meter al McLaren siete décimas delante de Verstappen: 1m15s724 es su registro. Norris está cuarto, detrás de Leclerc. Colapinto, ahora, a dos segundos de la punta en el octavo lugar. Live Blog Post Verstappen marca el ritmo de la segunda práctica en el GP de Barcelona 1m16s452 es el mejor tiempo del inicio de la práctica, con la goma dura. A 174 milésimas queda Leclerc y Norris está a cuatro, ambos en la goma amarilla. Colapinto está quinto, a más de seis décimas de Gasly (10°). Live Blog Post Franco Colapinto, puesto 1 por un ratito 1m17s766 fue el registro del argentino, beneficiado porque los más rápidos aun no habían completado su primera vuelta en el trazado catalán. Live Blog Post Bandera verde: arrancó la FP2 Por segunda vez consecutiva, los pilotos tendrán disponibles las tres prácticas, algo que no había ocurrido en Miami ni Montreal, donde Franco Colapinto consiguió sus mejores actuaciones en la categoría. Live Blog Post Fórmula 1: se viene la FP2 en Barcelona Serán 60 minutos para la segunda práctica libre del Gran Premio de España en Montmeló. Tras la FP1 dominada por George Russell, con Oscar Piastri y Charles Leclerc como escoltas, los equipos salen ahora a pista para afinar el ritmo de clasificación y carrera. Atentos también a Franco Colapinto, que quedó 10°. Live Blog Post Práctica libre 1 para el Gran Premio de Barcelona de la F1 1. G. Russell (Mercedes) — 1m16s363 2. O. Piastri (McLaren) — +0s203 3. C. Leclerc (Ferrari) — +0s520 4. M. Verstappen (Red Bull) — +0s684 5. L. Fornaroli (McLaren) — +0s853 6. P. Aron (Audi) — +0s958 7. L. Lawson (Racing Bulls) — +1s109 8. D. Beganovic (Ferrari) — +1s415 9. A. Lindblad (Racing Bulls) — +1s441 10. F. Colapinto (Alpine) — +1s530 11. O. Bearman (Haas) — +1s809 12. G. Bortoleto (Audi) — +1s846 13. C. Sainz (Williams) — +1s930 14. A. Iwasa (Red Bull) — +1s935 15. F. Vesti (Mercedes) — +2s002 16. E. Ocon (Haas) — +2s009 Live Blog Post Bandera a cuadros: se terminó la FP1 con Colapinto en P10 El argentino completó una buena primera práctica libre en el GP de Barcelona. Dio 26 vueltas y marcó un tiempo que lo dejó a un segundo y medio de la punta: 1m17s893. Live Blog Post Colapinto vuelve a poner la goma amarilla para los minutos finales El argentino pasó por boxes y dejó el neumático más blando. Quedan solo tres minutos de práctica en Barcelona. Live Blog Post Colapinto suma vueltas pero cae en el clasificador El argentino está 9°, porque el resto mejora los tiempos y Alpine está en otro plan de trabajo en esta FP1 en Barcelona. En la punta se mantiene Russell, pero ahora seguido por Piastri y Leclerc, que también lo habían escoltado con la goma amarilla. Live Blog Post Franco Colapinto, sexto y a un segundo y medio de la punta Gran primera vuelta del argentino en la goma blanda: 1m17s893, que lo puso por un instante quinto, pero que luego fue superado por Lindblad por 89 milésimas. Fue más de seis décimas más veloz que su compañero de equipo, Gasly. Live Blog Post Regresa Franco Colapinto a la pista El argentino sale a girar con la goma roja. Su tiempo con la amarilla le permite todavía estar P10. Live Blog Post Colapinto y Gasly vuelven al box de Alpine Desde el pitwall los llamaron a ambos. Prepararán una nueva salida, tras dar más de diez vueltas en el neumático amarillo (11 y 15). Están 9° y 11°, respectivamente. Live Blog Post Franco Colapinto continúa mejorando 1m19s169 es el registro del argentino, dos décimas más rápido que Gasly. La P1 es de George Russell, con un tiempo de 1m17s353, a dos décimas de Piastri y a seis de Leclerc. Live Blog Post Franco Colapinto, un breve paso por boxes El argentino regresó por un instante y volvió a la pista. Su compañero Gasly también regresó al trazado. Están 9 y 10. Live Blog Post Franco Colapinto mejora 1m19s461 es el nuevo registro del argentino, a solo 60 milésimas de Gasly. Se mantiene 10° Live Blog Post Franco Colapinto, P10 en su primer giro 1m19s914 es el primer registro del argentino, a cinco décimas de Gasly, dentro del top 10. Live Blog Post FÓRMULA 1: Se puso en marcha la primera práctica Se encendió la luz verde en el pitlane y Franco Colapinto fue el primer piloto en salir a la pista. Live Blog Post VIDEO: La pasión por Franco Colapinto El piloto fue ovacionado por una multitud de fanáticos albicelestes y la pista se llenó del calor nacional, mientras el bonaerense terminaba de ajustar todas las tuercas para la fecha catalana. Embed LA PASIÓN POR COLAPINTO EN BARCELONA Franco salió a firmar a TODOS los argentinos que lo estaban esperando #BarcelonaDAZNF1 pic.twitter.com/0LlaWlaG12 — DAZN España (@DAZN_ES) June 11, 2026 Live Blog Post Último momento: la FIA dio marcha atrás y le devolvió el podio a Gasly Tras la apelación de Alpine, que reclamó que las dos penalizaciones a Pierre Gasly estuvieron mal puestas (por eso había bajado de 3° a 7° en Mónaco), la FIA le dio la derecha y Alpine recuperó un podio valiosísimo. Live Blog Post Así está el campeonato de constructores previo al GP de Barcelona Mercedes: 244

Ferrari: 165

McLaren: 118

Red Bull: 72

Alpine: 41

Racing Bulls: 39

Haas: 21

Williams: 11

Audi: 2

Aston Martin: 1

Cadillac: 0 Cómo es el circuito del GP de Barcelona El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes. Además, exige una gran carga aerodinámica a los monoplazas y una gestión cuidadosa de los neumáticos. Longitud : 4.655 km

: 4.655 km Vueltas : 66 (distancia de carrera: 307,104 km)

: 66 (distancia de carrera: 307,104 km) Curvas : 16

: 16 Récord de vuelta: 1:18.441 - Daniel Ricciardo (2018) image FÓRMULA 1. El Circuito de Barcelona, inaugurado en 1991, es una pista de alta exigencia técnica que combina tanto curvas rápidas como lentas, con los giros 3 y 9 como los más desafiantes. Gentileza. A qué hora son las prácticas libres del GP de Barcelona Argentina Viernes 12 FP1 : 8.30 horas | FP2 : 12 horas Fórmula 1: dónde ver el GP de Barcelona por TV y seguir ONLINE La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. Además, vas a poder seguir el minuto a minuto de la competición en el sitio web www.losandes.com.ar