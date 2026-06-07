Franco Colapinto se disculpó con Carlos Sainz tras el choque en el Gran Premio de Mónaco

El piloto Franco Colapinto había chocado contra las ruedas traseras del expiloto de McLaren en la curva 8, al intentar superarlo por dentro en un lugar en el que no tenía espacio. En el momento de su disculpa, el bonaerense afirmó buscó el hueco al notar que su rival iba “lento”, mientras Sainz le explicaba que tenía daños en el auto y estaba intentando retirarse de la carrera.

Tras algunos de sus mejores fines de semana en la Fórmula 1, el Gran Premio monegasco de Franco Colapinto no fue el mejor.

Con complicaciones para cerrar vueltas convincentes durante todas las sesiones de entrenamientos, Colapinto no pudo superar la Q3 en la clasificación y apenas pudo clasificar en el decimocuarto lugar, viendo su fin de semana muy perjudicado al tratarse de un circuito de muy difícil adelanto.

Además, durante la carrera el piloto que se encuentra en su tercera temporada en la Fórmula 1 sufrió una penalización por superar la velocidad máxima en los boxes, al igual que su compañero de equipo Pierre Gasly, y tuvo mala suerte en una relanzada tras una bandera roja.

En la misma, Colapinto sufrió en primera instancia un toque por parte del Aston Martin del icónico Fernando Alonso y vio que, delante suyo, el español Carlos Sainz no ganaba velocidad, luego de haber sido impactado por el alemán Nico Hulkenberg, piloto de Audi.

En ese contexto, quien terminó en el sexto puesto del Gran Premio de Canadá intentó superar a Sainz por el interior de la curva 8, pero su rival no le dejó el espacio necesario y terminó siendo impactado por el argentino, que ya no tuvo tiempo para frenar el coche.

En la zona mixta posterior, Franco Colapinto se disculpó por el impacto con Sainz, quien explicó que no le dejó espacio ante las barreras de protección porque ya tenía el auto roto e intentaba, como dicta el protocolo, continuar la marcha lo más cerca posible al límite de la pista, para no ser un inconveniente para el resto de los pilotos mientras volvía lentamente a los boxes.

En los primeros puestos de la carrera se volvió a destacar el italiano Andrea Kimi Antonelli, que protagoniza una racha histórica al haber ganado cinco carreras consecutivas a sus 19 años, además de nunca haber bajado del podio en toda la temporada.

Un "Garrón" para Pierre Gasly

Los primeros puestos fueron completados por el Ferrari del legendario Lewis Hamilton y el Red Bull del francés Isack Hadjar, que sumó el primer podio de su temporada. Quien había terminado la carrera en tercera posición fue Gasly, aunque una sanción lo hizo caer hasta el séptimo puesto, dejándolo muy dolido al haber festejado el tercer puesto con gran euforia apenas había cruzado la meta.

El resultado de la carrera mantuvo a Kimi Antonelli en el primer puesto del Mundial, con 156 puntos en un inicio de temporada fantástico, mientras que su nuevo escolta es Hamilton, que llegó a los 90 puntos aunque todavía no tiene triunfos. El británico George Russell, piloto de Mercedes, cayó al tercer lugar al terminar duodécimo en Mónaco y tiene 88 unidades.