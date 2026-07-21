21 de julio de 2026 - 18:07

Fórmula 1: Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Hungría

FÓRMULA 1. Alpine confirmó que el piloto estonio tomará el lugar de Franco Colapinto durante los primeros entrenamientos libres en Hungaroring.

Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la FP1 del Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1

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Los Andes | Redacción Deportes
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El comunicado de Alpine y la regla de los "rookies"

A través de sus canales oficiales, el equipo francés hizo pública la decisión:

"El piloto de reserva Paul Aron realizará su primera aparición de la temporada con el equipo en la FP1, al tomar el volante del coche de Franco y cubrir la primera de las sesiones de práctica obligatorias para jóvenes pilotos de la temporada".

Esta medida responde al reglamento vigente de la F1, el cual exige que cada escudería ceda la sesión a un piloto novato (rookie) en cuatro ocasiones a lo largo del año —dos por cada piloto titular—.

Por su parte, el estonio Aron se mostró entusiasmado ante la oportunidad:

  • "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Entrenamientos Libres con el equipo esta temporada. He conducido el coche en el simulador en Enstone todo el año y será muy valioso salir a la pista y sentirlo en la realidad".

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FÓRMULA 1. Alpine confirmó que el piloto estonio tomará el lugar de Franco Colapinto durante los primeros entrenamientos libres en Hungaroring.

El historial de Paul Aron en la Fórmula 1

Para Aron, esta será la octava experiencia a bordo de un monoplaza de F1.

  • Debut accidentado: En su primera prueba con Alpine (también al mando del coche de Colapinto en Italia), sufrió un despiste tras un trompo y finalizó en la posición 20.

  • Otras participaciones: En la temporada 2025 tomó el lugar de Pierre Gasly en los Grandes Premios de México y Abu Dabi, quedando por detrás del piloto argentino en ambas competencias.

¿Cuándo vuelve Colapinto a la pista?

Aunque Franco Colapinto cederá su asiento en la FP1 de Hungría, regresará inmediatamente para la FP2 y el resto del fin de semana de carrera. Además, su actividad en el Hungaroring no terminará el domingo.

Una vez finalizado el Gran Premio, el argentino participará en las dos jornadas de pruebas de Pirelli (martes y miércoles posterior a la competencia). Allí girará junto a los equipos Aston Martin y Audi con el objetivo de testear los neumáticos de cara a la temporada 2027.

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