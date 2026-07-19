Insólito: Lewis Hamilton golpeó a un mecánico de Ferrari y quedó bajo investigación

Tras cumplir una sanción por chocar a George Russell, el piloto británico aceleró antes de tiempo y golpeó a un integrante de su equipo con el neumático delantero.

La maniobra de Lewis Hamilton que encendió las alarmas en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton impactó con el neumático delantero derecho de su monoplaza a un mecánico de Ferrari que ajustaba su alerón delantero en boxes. El incidente ocurrió durante el Gran Premio de Bélgica bajo condiciones de coche de seguridad virtual, segundos después de que el piloto cumpliera una penalización.

El golpe se produjo cuando Hamilton intentaba salir de su posición de parada tras cumplir cinco segundos de castigo por una colisión previa. El operario del equipo no había terminado de alejarse del vehículo cuando el piloto británico aceleró hacia el carril de salida de boxes.

Comunicación por radio e investigación de los comisarios "¿Está bien? ¡Se puso verde!", exclamó Hamilton a su ingeniero, Carlo Santi, inmediatamente después de sentir el contacto. Desde el muro de boxes, el equipo respondió con rapidez informando que todos se encontraban bien y no había heridos de gravedad.

La dirección de carrera detectó el movimiento y confirmó que los comisarios deportivos investigarían el hecho al finalizar las 44 vueltas en Spa-Francorchamps. El foco de la revisión se centra en una posible salida insegura ("unsafe release") por parte del siete veces campeón del mundo.