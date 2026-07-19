La imagen de Franco Colapinto que emocionó a los argentinos: Messi, Maradona y una confesión antes de la final

El piloto bonaerense admitió en el circuito de Spa que se siente mucho más nervioso por el partido de la Selección que por su propia carrera en la Fórmula 1.

Franco Colapinto palpita la final del Mundial 2026 a horas de su carrera en Bélgica.

Franco Colapinto llegó al circuito de Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica con una bandera de Lionel Messi y Diego Maradona. A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el piloto de Alpine admitió que su atención está dividida entre los boxes y el MetLife Stadium.

Colapinto apareció en los boxes luciendo la camiseta de la Selección argentina, más concretamente la número 9 de Julián Álvarez, horas antes del inicio de la carrera en Bélgica. Ante el pedido de los fotógrafos, el piloto de Pilar exhibió una bandera con las imágenes de las dos máximas leyendas del fútbol nacional y lanzó un rotundo: "impresionante".

Este gesto no fue algo aislado para el corredor, ya que durante toda la semana utilizó indumentaria albiceleste en el trazado de las Ardenas, despertando incluso la atención de las cuentas oficiales de la Fórmula 1.

Identidad argentina y el desafío de la grilla en Spa "La carrera mucho no importa, la verdad", confesó Colapinto entre risas durante una entrevista previa. El piloto reconoció la dificultad de mantener el enfoque total en el asfalto cuando el país se juega la cuarta estrella a miles de kilómetros: "Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera".

Franco Colapinto con la bandera de Messi y Maradona @sambagnallphoto - @f1sutton. "Lo más importante es trabajar calladito. Es como lo hace la Selección y lo hicieron siempre. Hay que seguir peleándola", sostuvo el piloto de Alpine, quien vinculó su presente en la máxima categoría con el esfuerzo de los jugadores, destacando que los argentinos suelen dar el "120%" debido a que las oportunidades son escasas en comparación con los europeos. Según su visión, el sentimiento de ser "uno contra miles" le otorga fuerzas adicionales para luchar en la pista.