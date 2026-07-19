La imagen de Franco Colapinto que emocionó a los argentinos: Messi, Maradona y una confesión antes de la final

Franco Colapinto llegó al circuito de Spa-Francorchamps para el Gran Premio de Bélgica con una bandera de Lionel Messi y Diego Maradona. A pocas horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el piloto de Alpine admitió que su atención está dividida entre los boxes y el MetLife Stadium.
Colapinto apareció en los boxes luciendo la camiseta de la Selección argentina, más concretamente la número 9 de Julián Álvarez, horas antes del inicio de la carrera en Bélgica. Ante el pedido de los fotógrafos, el piloto de Pilar exhibió una bandera con las imágenes de las dos máximas leyendas del fútbol nacional y lanzó un rotundo: "impresionante".
Este gesto no fue algo aislado para el corredor, ya que durante toda la semana utilizó indumentaria albiceleste en el trazado de las Ardenas, despertando incluso la atención de las cuentas oficiales de la Fórmula 1.
Identidad argentina y el desafío de la grilla en Spa
"La carrera mucho no importa, la verdad", confesó Colapinto entre risas durante una entrevista previa. El piloto reconoció la dificultad de mantener el enfoque total en el asfalto cuando el país se juega la cuarta estrella a miles de kilómetros: "Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera".
Franco Colapinto con la bandera de Messi y Maradona
@sambagnallphoto - @f1sutton.
"Lo más importante es trabajar calladito. Es como lo hace la Selección y lo hicieron siempre. Hay que seguir peleándola", sostuvo el piloto de Alpine, quien vinculó su presente en la máxima categoría con el esfuerzo de los jugadores, destacando que los argentinos suelen dar el "120%" debido a que las oportunidades son escasas en comparación con los europeos. Según su visión, el sentimiento de ser "uno contra miles" le otorga fuerzas adicionales para luchar en la pista.
En lo estrictamente deportivo, Colapinto enfrentará la décima fecha de la temporada desde la undécima posición de largada. Aunque originalmente clasificó 13º con un tiempo de 1:46.392, las penalizaciones aplicadas por la FIA a Lando Norris e Isack Hadjar le permitieron avanzar dos casilleros en la grilla. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, partirá una posición por delante.
Franco Colapinto con la bandera de Messi y Maradona
@sambagnallphoto - @f1sutton.
Este fin de semana en el mítico trazado de Spa-Francorchamps resulta clave para las negociaciones sobre su continuidad como titular en la escudería francesa para el año 2027. A pesar de la presión profesional, el piloto remarcó que el espíritu competitivo argentino es lo que lo define en cada ámbito de su vida.