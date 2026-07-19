"La importante es la que viene ahora": la declaración de Franco Colapinto tras el 10° puesto y antes de la final del Mundial 2026

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica tras largar desde la undécima posición con su Alpine A526. El piloto argentino logró sumar un punto en el circuito de Spa-Francorchamps luego de ejecutar una maniobra de sobrepaso doble y resistir los ataques de su compañero de equipo.

La imagen de Franco Colapinto que emocionó a los argentinos: Messi, Maradona y una confesión antes de la final

El inicio de la competencia mostró al pilarense ganando lugares rápidamente, aunque el desarrollo se vio afectado por la aparición de un Virtual Safety Car (VSC) . Esta situación benefició a los pilotos de Audi, quienes obtuvieron una detención en boxes sin pérdida de tiempo, lo que relegó momentáneamente al argentino fuera del top 10.

El rendimiento del Alpine cambió tras la detención en los pits para el recambio de cubiertas. Colapinto señaló que el ritmo fue superior en la segunda mitad de la prueba: " Me estaba costando en cuanto al ritmo y cuando puse la goma dura iba bien ". En ese tramo, el piloto realizó un sobrepaso múltiple sobre Pierre Gasly y Liam Lawson para recuperar el décimo lugar.

"FELIZ CON EL RESULTADO", así se expresó Franco Colapinto tras conseguir el 10° lugar en el #BelgianGP y sumar un nuevo punto para el campeonato de pilotos. Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2t0WrM8OSu

Durante la comunicación por radio al finalizar la carrera, su ingeniero, Stuart Barlow , destacó la gestión del vehículo en condiciones adversas. " Sacaste todo del auto este fin de semana, así que bien hecho amigo ", le transmitió Barlow. Colapinto respondió agradeciendo el trabajo en la estrategia y reconoció que el equipo cumplió el objetivo pese a los inconvenientes externos.

El balance final del domingo contrastó con las sensaciones de la clasificación, jornada en la que el piloto había calificado al coche como un vehículo "difícil de manejar". Una vez concretado el resultado en carrera, el corredor afirmó: "Fue un buen fin de semana y sumar puntos con este auto, al que le cuesta, es positivo".

Cierre de jornada en Spa y la vista puesta en el Mundial 2026

En las vueltas finales, el argentino debió defender su posición ante la presión constante de su compañero Pierre Gasly. "Obviamente, feliz con haber sumado un punto viniendo 12°, 13°. Recuperé puestos", sentenció el piloto al bajarse del monoplaza tras cruzar la bandera a cuadros. La victoria de la jornada en Bélgica fue para el italiano Kimi Antonelli.

Antes de retirarse del autódromo, Colapinto hizo referencia a la final del Mundial 2026 que la Selección Argentina disputará contra España. El piloto, que llegó a Spa con una bandera con las imágenes de Messi y Maradona, cerró su comunicación con el equipo enfocándose en el fútbol: "La parte importante es que la que viene ahora, es nuestra".