19 de julio de 2026 - 12:47

Kimi Antonelli estira su ventaja: así está el Campeonato de la Fórmula 1

El piloto de Mercedes domina el campeonato con 204 puntos mientras Hamilton escala al segundo lugar luego de un incidente que dejó fuera a Russell en la primera vuelta.

Andrea Kimi Antonelli, líder de la Fórmula 1.

Andrea Kimi Antonelli, líder de la Fórmula 1.

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Por Nicolás Salas

Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Bélgica y consolidó su liderazgo en el campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto de Mercedes aprovechó el retiro prematuro de George Russell, quien abandonó en el giro inicial tras un contacto con la Ferrari de Lewis Hamilton en Spa-Francorchamps.

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Con este triunfo, Antonelli alcanzó los 204 puntos, distanciándose de sus perseguidores inmediatos tras haberse recuperado de un abandono en la fecha anterior en Silverstone. Lewis Hamilton, quien finalizó como escolta, ascendió a la segunda posición de la tabla general con 159 unidades, desplazando a Russell al tercer puesto con 154. La zona media del campeonato muestra a Charles Leclerc y Lando Norris manteniendo el ritmo frente al acecho de Oscar Piastri y Max Verstappen.

En la disputa por equipos, Mercedes sostiene la primera ubicación en el campeonato de constructores con 358 puntos, seguida por Ferrari con 285 y McLaren con 195. La paridad técnica se refleja en el empate entre Alpine y RB, ambas escuderías con 61 unidades en la quinta posición. La actividad oficial de la categoría se reanudará el próximo fin de semana del 24 al 26 de julio en el circuito de Hungaroring para el Gran Premio de Hungría.

Así está el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 204 PUNTOS
2 Lewis Hamilton Ferrari 159 PUNTOS
3 George Russell Mercedes 154 PUNTOS
4 Charles Leclerc Ferrari 126 PUNTOS
5 Lando Norris McLaren 103 PUNTOS
6 Oscar Piastri McLaren 92 PUNTOS
7 Max Verstappen Red Bull 91 PUNTOS
8 Isack Hadjar Red Bull 60 PUNTOS
9 Pierre Gasly Alpine 42 PUNTOS
10 Liam Lawson Racing Bulls 39 PUNTOS
11 Arvid Lindblad Racing Bulls 22 PUNTOS
12 Franco Colapinto Alpine 19 PUNTOS
13 Ollie Bearman Haas 18 PUNTOS
14 Gabriel Bortoleto Audi 10 PUNTOS
15 Carlos Sainz Williams 6 PUNTOS
16 Alex Albon Williams 5 PUNTOS
17 Esteban Ocon Haas 3 PUNTOS
18 Fernando Alonso Aston Martin 1 PUNTO
19 Sergio Pérez Cadillac 0 PUNTOS
20 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS
21 Valtteri Bottas Cadillac 0 PUNTOS
22 Nico Hulkenberg Audi 0 PUNTOS

Así está el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1

POSICIÓN ESCUDERÍA PUNTOS
1 Mercedes 358 PUNTOS
2 Ferrari 285 PUNTOS
3 McLaren 195 PUNTOS
4 Red Bull 151 PUNTOS
5 Alpine 61 PUNTOS
6 Racing Bull 61 PUNTOS
7 Haas 21 PUNTOS
8 Williams 11 PUNTOS
9 Audi 10 PUNTOS
10 Aston Martin 1 PUNTO
11 Cadillac 0 PUNTOS
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