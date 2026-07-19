Kimi Antonelli estira su ventaja: así está el Campeonato de la Fórmula 1

El piloto de Mercedes domina el campeonato con 204 puntos mientras Hamilton escala al segundo lugar luego de un incidente que dejó fuera a Russell en la primera vuelta.

Kimi Antonelli se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Bélgica y consolidó su liderazgo en el campeonato mundial de Fórmula 1. El piloto de Mercedes aprovechó el retiro prematuro de George Russell, quien abandonó en el giro inicial tras un contacto con la Ferrari de Lewis Hamilton en Spa-Francorchamps.

Con este triunfo, Antonelli alcanzó los 204 puntos, distanciándose de sus perseguidores inmediatos tras haberse recuperado de un abandono en la fecha anterior en Silverstone. Lewis Hamilton, quien finalizó como escolta, ascendió a la segunda posición de la tabla general con 159 unidades, desplazando a Russell al tercer puesto con 154. La zona media del campeonato muestra a Charles Leclerc y Lando Norris manteniendo el ritmo frente al acecho de Oscar Piastri y Max Verstappen.

En la disputa por equipos, Mercedes sostiene la primera ubicación en el campeonato de constructores con 358 puntos, seguida por Ferrari con 285 y McLaren con 195. La paridad técnica se refleja en el empate entre Alpine y RB, ambas escuderías con 61 unidades en la quinta posición. La actividad oficial de la categoría se reanudará el próximo fin de semana del 24 al 26 de julio en el circuito de Hungaroring para el Gran Premio de Hungría.