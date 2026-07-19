Maniobra consagratoria: así fue como Franco Colapinto se quedó con el punto en Bélgica

Tras caer al puesto 16 por una parada fallida durante el virtual safety car, el argentino ejecutó un doble sobrepaso simultáneo en el sector más rápido del circuito.

Franco Colapinto finalizó décimo en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 tras realizar un doble sobrepaso simultáneo sobre Pierre Gasly y Liam Lawson. El piloto argentino de Alpine sumó una unidad en el circuito de Spa-Francorchamps, consolidando una remontada de seis posiciones tras quedar relegado por una parada en boxes.

Colapinto inició la competencia desde el undécimo lugar tras verse favorecido por las penalizaciones a Lando Norris e Isack Hadjar. En los metros iniciales ganó tres posiciones al superar a su compañero Gasly y al brasileño Gabriel Bortoleto de Audi. Logró esquivar el choque entre George Russell y Lewis Hamilton, ubicándose octavo antes del coche de seguridad.

La estrategia con neumáticos medios dificultó su ritmo y una parada en boxes bajo el régimen de coche de seguridad virtual lo empujó hasta la decimosexta ubicación en la vuelta 17. El ingreso de Esteban Ocon a pits le permitió sumar un puesto, mientras el argentino realizaba un trabajo minucioso para acercarse al grupo que peleaba por los últimos puntos en juego.

El doble sobrepaso en la recta de Kemmel y la defensa del punto En la vuelta 30, el pilarense se posicionó detrás de Lawson y Gasly, quienes luchaban intensamente por el décimo lugar. Tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, aprovechó el efecto de succión generado por el aire del auto delantero en la recta de Kemmel. Colapinto se lanzó por el sector interno de la chicana y superó a ambos rivales simultáneamente.

Con neumáticos duros, su rendimiento mejoró, aunque debió gestionar la diferencia en las rectas largas donde sus perseguidores se acercaban con facilidad. Gasly y Lawson se mantuvieron a menos de dos segundos de distancia durante los últimos 14 giros de carrera. En el cierre de la prueba, Nico Hülkenberg también se sumó a la presión constante sobre el Alpine.