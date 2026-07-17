Franco Colapinto afronta la clasificación de la Fórmula 1 en Bélgica: horario, transmisión en vivo

El piloto argentino buscará su mejor versión en el circuito de Spa-Francorchamps, este sábado desde las 11 horas de nuestro país.

Después de una jornada de viernes que fue de menor a mayor, Franco Colapinto participará de las pruebas de clasificación de la Fórmula 1 en Bélgica, específicamente en el Circuito de Spa-Francorchamps. Será este sábado desde las 11 horas de nuestro país.

El comienzo del fin de semana del piloto de Alpine fue positivo, debido a la evolución mostrada en las prácticas libres 1 y 2. Primero alcanzó el puesto 15°, con un tiempo de 1:49.403. En la segunda parte del día,obtuvo una mejora al registrar 1:47.147 y quedarse con la séptima colocación. Con toda la información reunida, el conductor argentino buscará atravesar con éxito la Qualy, que determinará los lugares de largada para el Gran Premio del domingo.

Franco Colapinto en el Red Bull Ring de Austria. @alpinef1team Cabe destacar que el presente de Franco Colapinto a bordo de su monoplaza Alpine es muy bueno. En su última presentación, logró remontar diez posiciones en Silverstone para finalizar noveno y sumar dos puntos más en el campeonato que lo tiene como uno de los animadores de la zona media, en el onceavo lugar de la tabla acumulada del año.

Ahora, tiene por delante la chance de seguir sumando unidades en el circuito con mayor extensión de la temporada, que es uno de los más representativos de la categoría. Según los datos oficiales, cuenta con una longitud de 7.004 km, distribuidas en 19 curvas y algunas de las rectas más demandantes del calendario.

A qué hora corre Franco Colapinto la clasificación de la Fórmula 1: A partir de los datos brindados por las autoridades de la categoría, la prueba de clasificación del circuito de Spa-Francorchamps de Bélgica se dará este sábado por la mañana, desde las 11 horas de Argentina.