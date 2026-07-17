El vínculo mendocino entre Argentina y España en la final

La final entre Argentina y España en el Mundial 2026 tiene su vínculo con Mendoza. Tres futbolistas nacidos en la provincia dejaron una huella imborrable en estas selecciones: Luis Artime, Roberto Rogel y Rubén Cano. Los dos primeros le marcaron goles a los españoles, mientras que el otro vistió la camiseta de la Furia Roja en una Copa del Mundo.

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Nacido en Palmira, Luis Artime fue uno de los goleadores más extraordinarios del fútbol argentino. Debutó en Primera División con Atlanta en 1958 y cuatro años más tarde fue transferido a Ríver Plate, donde fue máximo goleador del campeonato en 1962 y 1963. Luego pasó a Independiente, conquistó el torneo de 1967.

Artime fue cuatro veces goleador de la Primera División argentina y también brilló en Uruguay, donde integró el histórico Nacional que conquistó la Libertadores 1971, la Intercontinental y la Interamericana.

En el Mundial de Inglaterra 1966 disputó los cuatro partidos del equipo y convirtió tres goles. Dos de ellos fueron en el triunfo por 2-1 ante España.

La historia de Rubén Cano Martínez es una de las más particulares del fútbol argentino. Nació en San Rafael en 1951 y dio sus primeros pasos en Pedal Club. En 1970, con apenas 19 años, firmó en Atlanta. Cuatro temporadas después emigró a España para incorporarse al Elche y luego pasó al Atlético de Madrid, donde se convirtió en una de las figuras.

Rubén cano Martínez jugando para la Roja marcó dos goles a Yugoeslavia que significaron la clasificación española para el Mundial de Argentina Gentileza

Antes de nacionalizarse español integró el proceso de la Selección Argentina que preparaba el Mundial de Alemania 1974. "Jugamos varios amistosos. En ese famoso partido ante el combinado rosarino me lesioné y ahí apareció Mario Kempes para ocupar mi lugar en el Mundial", confió.

Como nunca disputó encuentros oficiales con Argentina, Cano pudo representar a España. Integró el plantel que jugó el Mundial Argentina 1978 y fue titular en el debut frente a Austria, en el José Amalfitani. "Hice un gol en ese partido, pero después me enfermé y ya no pude volver a jugar durante el Mundial", expresó.

La final entre Argentina y España lo encuentra con sentimientos encontrados. "Nunca pensé que se iban a encontrar en una final del Mundial. Tenía la ilusión de que alguno pudiera llegar, pero no los dos juntos. Tendré el corazón dividido", dijo. Y agregó: "Tienen muchísima calidad. Les tocaron cruces difíciles y superaron la adversidad. Imagino una final muy disputada, con la calidad futbolística de España y la garra que ha mostrado Argentina durante todo el torneo".

Debut con gol

Otro mendocino que dejó su marca frente al seleccionado español fue Roberto Rogel. Nacido en Mendoza, inició su carrera en Gimnasia y Esgrima antes de pasar a Gimnasia LP. En 1968 fue transferido a Boca Juniors, donde permaneció hasta 1975 y conquistó los campeonatos Nacionales de 1969 y 1970, además de la primera Copa Argentina.

En 1974, durante el debut de César Luis Menotti como DT de la Selección Argentina, Rogel convirtió de cabeza el único gol en el empate 1-1 frente a España. A más de cinco décadas de aquel partido todavía lo recuerda con emoción. "Salté con todo, la pelota pegó en el palo y volvió. Ahí volví a cabecear y fue gol. Es un recuerdo muy lindo que guardo", explicó.

Actualmente reside en Buenos Aires y sigue ligado a la formación de entrenadores. También analiza la final con optimismo para la Albiceleste: "Argentina tiene capacidad suficiente para neutralizar a España. Sale a jugar sin importar quién tenga enfrente y eso es muy importante. Creo que va a ganar Argentina. Ambos equipos tienen una enorme calidad futbolística".