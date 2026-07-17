La Albiceleste choca con los Ibéricos por la final del Mundial 2026, y el DT Lionel Scaloni podría introducir algunas modificaciones.

Las posibles variantes de la Selección Argentina para jugar la final con España

La Selección Argentina se encuentra a las puertas de una nueva final, en este caso la del Mundial 2026. Y para afrontarla de la forma que corresponde, el entrenador Lionel Scaloni ajusta piezas y analiza cada detalle de la formación inicial que saltará al campo de juego ante España.

El cuerpo técnico argentino ya dejó atrás los festejos por el notable triunfo ante Inglaterra, y se enfocó en diagramar el equipo que tendrá el enorme desafío de superar a la Furia Roja el próximo domingo en New York. Con el plantel entero a disposición, el entrenador piensa en variantes y continuidades respecto a las semifinales.

Lionel Scaloni analiza cambios para jugar con España: Uno de los puntos altos del último miercoles fue la mitad de la cancha, que combinó el buen juego, la velocidad y la marca con la presencia de Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giuliano Simeone, que se metió entre los once para colaborar con el retroceso por el costado derecho, dándole amplitud al ataque cuando se recuperaba el balón. Bajo esta misma lógica, Scaloni podría introducir a Nico González en su lugar y correrlo hacia la izquierda, para realizar el mismo trabajo con Lamine Yamal y Pedro Porro.

En paralelo, el que mete presión para estar desde el arranque es Rodrigo De Paul. Se trata de un futbolista clave para el entrenador, que ingresó muy bien en el complemento ante Inglaterra. Sin embargo, disputa la chance de estar desde el minuto cero con Giuliano Simeone y Nico González, debido a que los otros tres integrantes del mediocampo nacional no saldrán.

Según trascendió, este cambio podría combinarse con el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina en el lateral derecho, debido a que el hombre de River tiene más marca y mejor actualidad para contener las subidas del defensor Marc Cucurella.