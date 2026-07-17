Lionel Messi está más rápido que en Qatar 2022, y desafía la lógica del paso del tiempo

El futbolista Albiceleste superó su propia marca en el Mundial 2026, demostrando su talento natural y su trabajo duro para seguir siendo el mejor de todos.

La actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026 sorprende al mundo por su vigencia. Cuando todos dudaban de su capacidad física para soportar 90 minutos, demostró estar intacto para conducir a la Selección Argentina a una nueva final. Actualidad pura, solventada por los números.

El valor de todo lo realizado por el capitán Albiceleste durante la actual Copa del Mundo es incalculable. Apareció en momentos difíciles para sostener la ilusión de revalidar la corona, anotó goles que quedarán en los anales de la historia argentina, y continuó alimentando el amor e idolatría de todo un pueblo. Pero todos esos aspectos imposibles de medir con números se complementan con una realidad insoslayable: su estado físico.

Lionel Messi es más rápido que en Qatar 2022: Más relajado, pero emocionado a punto de las lágrimas, Lionel Messi, habló con la prensa tras el triunfo histórico de la Selección Argentina ante Inglaterra. Gentileza. Según informó la plataforma TRACAB, encargada de la recolección de datos de diversos jugadores durante el Mundial 2026, Lionel Messi es más rápido que en Qatar 2022. Sí, el paso del tiempo lo volvió más veloz y no más lento. Una verdadera locura apoyada por la genética de oro del diez, y su enorme prestancia al trabajo.

Ante Inglaterra, el capitán alcanzó una velocidad máxima de 30,9 kilómetros por hora, superando la marca de 29.38 lograda en Qatar con 35 años. Si bien el número es prácticamente el mismo, permite comprender que la preparación para disputar la Copa le permitió llegar en las mismas condiciones físicas a pesar de los cuatro años extra.

Respecto del total de kilómetros recorridos, lo llamativo es que Messi se mantiene muy cerca de los registros obtenidos en la consagración en Oriente Medio. Ante Inglaterra, el astro completó 8,2 km/h, contra los 8,8 km/h promedio en Qatar. Es decir, corre más rápido sin tener que hacerlo menos veces.