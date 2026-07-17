Lionel Messi está más rápido que en Qatar 2022, y desafía la lógica del paso del tiempo

La actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026 sorprende al mundo por su vigencia. Cuando todos dudaban de su capacidad física para soportar 90 minutos, demostró estar intacto para conducir a la Selección Argentina a una nueva final. Actualidad pura, solventada por los números.
El valor de todo lo realizado por el capitán Albiceleste durante la actual Copa del Mundo es incalculable. Apareció en momentos difíciles para sostener la ilusión de revalidar la corona, anotó goles que quedarán en los anales de la historia argentina, y continuó alimentando el amor e idolatría de todo un pueblo. Pero todos esos aspectos imposibles de medir con números se complementan con una realidad insoslayable: su estado físico.
Lionel Messi es más rápido que en Qatar 2022:
Más relajado, pero emocionado a punto de las lágrimas, Lionel Messi, habló con la prensa tras el triunfo histórico de la Selección Argentina ante Inglaterra.
Gentileza.
Según informó la plataforma TRACAB, encargada de la recolección de datos de diversos jugadores durante el Mundial 2026, Lionel Messi es más rápido que en Qatar 2022. Sí, el paso del tiempo lo volvió más veloz y no más lento. Una verdadera locura apoyada por la genética de oro del diez, y su enorme prestancia al trabajo.
Ante Inglaterra, el capitán alcanzó una velocidad máxima de 30,9 kilómetros por hora, superando la marca de 29.38 lograda en Qatar con 35 años. Si bien el número es prácticamente el mismo, permite comprender que la preparación para disputar la Copa le permitió llegar en las mismas condiciones físicas a pesar de los cuatro años extra.
Respecto del total de kilómetros recorridos, lo llamativo es que Messi se mantiene muy cerca de los registros obtenidos en la consagración en Oriente Medio. Ante Inglaterra, el astro completó 8,2 km/h, contra los 8,8 km/h promedio en Qatar. Es decir, corre más rápido sin tener que hacerlo menos veces.
El capitán argentino, cerca de los mejores registros de su carrera:
Lionel Messi definió con categoría tras una gran asistencia, para marcar un golazo que abrió el partido en favor de la Selección argentina.
EFE
Sin embargo, si es importante destacar que los impresionantes números se encuentran por debajo de sus mejores marcas históricas. Desde hace un tiempo, el crack perdió velocidad y resistencia por el paso lógico del tiempo. Entre 2009 y 2015, alcanzó una velocidad punta aproximada de 33,5 km/h. Para tomar referencia, Kylian Mbappé corre a 35km/h.
Sin dudas, Lionel Messi es un ejemplo para cualquier deportista. Su esfuerzo a la hora de entrenar, comer y descansar, sumado a la enorme capacidad de entendimiento del deporte que lleva a cabo desde que era muy joven le permiten manejarse con la misma vigencia que a sus 30 años. A punto de rozar las cuatro décadas, el astro parece volar dentro de la cancha como en sus mejores épocas.