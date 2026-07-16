16 de julio de 2026 - 16:23

Lionel Messi en el MetLife Stadium: el día que renunció a la Selección Argentina y la chance de revancha

Lionel Messi buscará cerrar su gloriosa carrera en Nueva Jersey, el mismo escenario donde hace una década vivió su noche más oscura con la Selección Argentina.

Hace exactamente 10 años, Lionel Messi, renunció a la Selección Argentina, tras perder cuatro finales consecutivas. Increíble.&nbsp;

Hace exactamente 10 años, Lionel Messi, renunció a la Selección Argentina, tras perder cuatro finales consecutivas. Increíble. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La final del Mundial 2026 no será un partido más para Lionel Messi. Si la Selección argentina logra vencer a España el próximo 19 de julio, el astro rosarino tendrá la oportunidad de levantar un nuevo título del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Este mítico estadio alberga para el "10" una dualidad única: allí firmó una de las actuaciones más brillantes de su carrera, pero también sufrió el golpe más duro con la camiseta celeste y blanca.

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El karma de la Copa América 2016: el llanto y la renuncia de Messi

El recuerdo más doloroso de Messi en Nueva Jersey ocurrió el 26 de junio de 2016. Aquella noche, Argentina y Chile empataron 0-0 en la final de la Copa América Centenario. La definición se trasladó a los penales, donde el destino le jugó una mala pasada al capitán: desvió su remate por encima del travesaño y la Albiceleste terminó cayendo por 4-2.

La imagen de un Messi quebrado en llanto sobre el césped, consolado por Sergio "Kun" Agüero, dio la vuelta al mundo. Sin embargo, lo peor llegó minutos después en las entrañas del MetLife Stadium. Ante los micrófonos, un Messi golpeado soltó la frase que hizo temblar al fútbol argentino:

Afortunadamente para el fútbol mundial, el "retiro" duró apenas dos meses. Messi revirtió su decisión, regresó en las Eliminatorias frente a Uruguay y el resto es historia conocida: la Copa América 2021, la Finalissima y la gloria eterna en el Mundial de Qatar 2022.

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Lionel Messi en el MetLife Stadium: el día que renunció a la Selección Argentina y la chance de revancha.

La cara feliz: el histórico hat-trick contra Brasil en 2012

No todo son fantasmas en Nueva Jersey. Cuatro años antes de la frustración contra Chile, el 9 de junio de 2012, el MetLife Stadium fue testigo de una exhibición descomunal del "Diez".

En un amistoso de alto voltaje frente a Brasil, Messi se despachó con un hat-trick inolvidable para sellar el triunfo argentino por 4 a 3. Su tercer gol, una cabalgada memorable desde la mitad de la cancha que terminó con un zurdazo al ángulo, todavía se recuerda como una de las obras de arte más grandes de su carrera internacional.

El historial de Lionel Messi en el MetLife Stadium

A lo largo de su carrera, el capitán argentino ha disputado un total de cuatro partidos en este recinto de Nueva Jersey, con un saldo de recuerdos cruzados:

  • 2008: Estados Unidos 0 - 0 Argentina (Amistoso)

  • 2011: Estados Unidos 1 - 1 Argentina (Amistoso)

  • 2012: Argentina 4 - 3 Brasil (Amistoso - Marcó 3 goles)

  • 2016: Argentina 0 (2) - (4) 0 Chile (Final Copa América Centenario)

El próximo 19 de julio de 2026, ante España, el MetLife Stadium volverá a abrirle sus puertas a Lionel Messi. Diez años después de aquella fatídica noche donde pensó que su historia con la Selección había terminado, el fútbol le ofrece la oportunidad de cerrar el círculo perfecto en el mismo lugar.

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