"Gracias y perdón": la historia de la carta que Enzo Fernández le escribió a Lionel Messi y torció la historia

La Selección argentina volvió a dar una muestra de carácter al vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026 . En una noche inolvidable para la Albiceleste, Enzo Fernández fue una de las grandes figuras al marcar el gol del empate a los 85 minutos, un tanto que abrió el camino para la remontada que luego completó Lautaro Martínez .

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Tras el triunfo, las redes sociales recuperaron una publicación que el mediocampista había realizado hace una década y que refleja la admiración que tiene todo el grupo por Lionel Messi .

El texto fue publicado el 27 de junio de 2016 en la cuenta de Facebook de Enzo Fernández, cuando apenas tenía 15 años .

Ese día, Messi había anunciado su renuncia a la Selección argentina luego de perder la final de la Copa América Centenario frente a Chile, en Estados Unidos, y fallar un penal en la definición. " Se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales, no es para mí ", había dicho el capitán en una conferencia de prensa que conmocionó al fútbol mundial.

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros si no paramos ni un segundo ha darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene más que ver con frustraciones propias que se despiertan”, comenzaba el mensaje.

Luego hizo una fuerte autocrítica hacia los argentinos: "Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho que en verdad ni conocemos. Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estás ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno".

Finalmente, Enzo le pidió al capitán para que no abandonara la Selección. "Por favor, pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas logran sacarle lo más noble que tiene un juego: la diversión", escribió.

Y cerró con una frase que, con el paso de los años, cobró un significado especial. "De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte, que cuando vos te divertís no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros. Gracias y perdón".

La carta completa de Enzo Fernández a Lionel Messi publicada en su perfil de Facebook.

El destino quiso que aquel adolescente que le rogaba a Messi que siguiera vistiendo la camiseta argentina terminara convirtiéndose en uno de sus principales socios dentro del campo de juego.

Messi finalmente dio marcha atrás con su decisión, regresó a la Selección y conquistó la Copa América (dos veces), la Finalissima, el Mundial de Qatar 2022 y ahora buscará sumar un nuevo título en la final del Mundial 2026.

Enzo, por su parte, pasó de ser un hincha que escribía una emotiva carta en redes sociales a convertirse en una pieza clave del equipo de Lionel Scaloni. El exRiver fue revolucionario en el Mundial 2022 desde su ingreso frente a México y lo volvió a hacer con su actuación frente a Inglaterra. Crack mundial.