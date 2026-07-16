La foto que anticipó la final del Mundial 2026: el día que Messi bañó a Lamine Yamal de bebé

La clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026, luego de vencer a Inglaterra , volvió a poner en el centro de la escena una imagen que recorre las redes sociales: la fotografía de Lionel Messi bañando a un bebé de apenas seis meses que, años después, se convertiría en una de las grandes figuras del fútbol mundial, Lamine Yamal .

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Con la confirmación de que la Albiceleste enfrentará a España en la definición del torneo, la postal volvió a viralizarse y despertó todo tipo de comentarios entre los fanáticos.

La imagen fue tomada a fines de 2007 , cuando Messi tenía apenas 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del Barcelona.

En aquella oportunidad, el rosarino participó de una campaña solidaria organizada por el diario español Sport , junto a la Fundación FC Barcelona y UNICEF , para la realización del calendario benéfico de 2008.

Durante la producción, el entonces futbolista del Barcelona posó junto a un bebé al que bañó para una sesión fotográfica. Ese niño era Lamine Yamal , quien en ese momento tenía apenas seis meses de vida.

Un joven Lionel Messi bañando a un pequeño Lamine Yamal.

En la iniciativa también participaron otros referentes del plantel azulgrana como Andrés Iniesta, Thierry Henry, Carles Puyol y Gabriel Milito.

Cómo llegó la familia de Yamal a la sesión

Según contó el fotógrafo Joan Monfort, autor de las imágenes, la participación de la familia de Yamal fue producto de un sorteo organizado por UNICEF en el barrio de Roca Fonda, en la localidad catalana de Mataró, donde vivía la familia del actual futbolista español.

"UNICEF hizo un sorteo en el barrio donde vivía la familia de Lamine. Se anotaron para tomarse una foto en el Camp Nou con un jugador del Barça. Ganaron el sorteo y, por azar, el jugador asignado fue Messi", relató Monfort en declaraciones a la agencia Associated Press.

“Messi es una persona bastante introvertida, tímida. Salía del vestuario y de repente se encontró en otro vestuario con una tina de plástico llena de agua y un bebé adentro. Al principio ni siquiera sabía cómo sostenerlo”, recordó el fotógrafo sobre ese momento.

La imagen salió a la luz en 2024

Las fotos permanecieron prácticamente desconocidas durante más de 16 años, hasta que el padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, las publicó en sus redes sociales en la previa del partido entre España y Alemania por los cuartos de final de la Eurocopa 2024.

La repercusión fue inmediata y creció aún más después de las destacadas actuaciones del joven delantero con la selección española.

Lionel Messi junto a Lamine Yamal y su mamá en el 2007.

En ese momento, Nasraoui calificó el encuentro entre ambos como "una coincidencia de la vida" y, cuando un periodista le sugirió que la imagen parecía representar "una bendición de Messi hacia su hijo", respondió entre risas: "O una bendición de Lamine hacia Messi".

Ahora, casi dos décadas después de aquella sesión solidaria, el destino volverá a cruzar a ambos futbolistas.

Lionel Messi, capitán de la Selección argentina, y Lamine Yamal, la gran figura de España, serán rivales el próximo domingo, cuando Argentina y España disputen la final del Mundial 2026, desde las 16 (hora argentina).