Con el alma de Diego y el orgullo de un país, Lionel Messi nos lleva a otra final del mundo

A los 39 años, el Lionel Messi firmó su obra más emotiva: de rodillas ante la historia, lideró la remontada ante Inglaterra y va por la gloria eterna.

Cómo se escribe cuando las manos todavía tiemblan. Cómo se explica, desde la frialdad de una máquina de escribir o una pantalla, la locura de un partido de época. Argentina corría desde atrás, el destino parecía ensañado con el partido por el tercer puesto y el sufrimiento asfixiaba. Pero el fútbol, o el Dios que lo habita, le tenía guardada una última página dorada al hombre que reescribió todos los libros. Lionel Messi, a lo Diego. Sí, en su primera y definitiva vez contra Inglaterra.

La imagen final quedará grabada en las retinas de las generaciones venideras. Otra vez en andas, otra vez tocando el cielo. Enzo Fernández, aquel pibe que hace años le escribió una carta rogándole que no se fuera de la Selección, hoy lo sube a cocochito mientras el estadio delira. Ya no hay debates posibles ni espacio para los tibios: es el mejor de la historia, el Dios del fútbol. Cuando las piernas no daban más, el capitán no se rindió. Y los chicos que alguna vez lo colgaron en un póster en sus habitaciones, los que hoy son sus escuderos y amigos, la rompieron toda en un cuarto de hora que ya es leyenda.

Lionel Messi, la bandera eterna de la Selección Argentina. Único e inigualable. EFE Con la fuerza del Diego y de las Malvinas Había que remontar y Messi se volvió a poner la capa. Con la fuerza invisible pero omnipresente de Diego, con el recuerdo indeleble de los pibes de Malvinas en el pecho, el 10 no se cansó nunca. A los 39 años, con el cuerpo gastado de tanto gambetear la vida y las patadas rivales, lo hizo de nuevo.

Primero, frotó la lámpara para que Enzo inventara un golazo digno de un cuadro. Y después, cuando el partido quemaba, apareció el Leo del potrero. El del club Grandoli, el de Newell’s, el de las inferiores del Barcelona. Como un wing a la antigua, desparramó a dos ingleses sobre la línea y le puso un centro milimétrico a la cabeza de Lautaro Martínez. Delirio total. El desahogo de un país entero.

Lionel Messi, la bandera eterna de la Selección Argentina. Único e inigualable. EFE "Pisando los 40 años, Lionel Andrés Messi saldó el único pagaré que le faltaba a su legendaria carrera: ganarle a los ingleses en una Copa del Mundo."