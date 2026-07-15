Nueva York: el Empire State Building se tiñó de celeste y blanco tras la victoria Argentina

El icónico rascacielos iluminó su cima con los colores argentinos minutos después del triunfo 2 a 1 ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El Empire State Building se tiñó de celeste y blanco tras la victoria Argentina

El pase a la final de la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató festejos que llegaron a cruzar fronteras. Este fue el caso del Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, se iluminó con los colores celeste, blanco y amarillo en homenaje a la victoria de Argentina.

El homenaje se produjo minutos después del triunfo de la Selección por 2 a 1 frente a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En las imágenes se ve como la corona y el mástil mostraron los tonos de la bandera argentina. Desde distintos puntos de la ciudad, vecinos y turistas registraron la escena con sus celulares.

La imagen tuvo una repercusión particular porque la final se jugará en el área metropolitana de Nueva York y se dio apenas días después de la conmemoración de la independencia de Estados Unidos el pasado 4 de julio.

Este rascacielos, una de las grandes obras del Art Déco, fue construido en apenas 13 meses en plena época de la Gran Depresión y desde hace décadas es uno de los iconos arquitectónicos más conocidos del mundo.