15 de julio de 2026 - 21:29

Nueva York: el Empire State Building se tiñó de celeste y blanco tras la victoria Argentina

El icónico rascacielos iluminó su cima con los colores argentinos minutos después del triunfo 2 a 1 ante Inglaterra en el Mundial 2026.

El Empire State Building se tiñó de celeste y blanco tras la victoria Argentina

El Empire State Building se tiñó de celeste y blanco tras la victoria Argentina

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El pase a la final de la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató festejos que llegaron a cruzar fronteras. Este fue el caso del Empire State Building, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York, se iluminó con los colores celeste, blanco y amarillo en homenaje a la victoria de Argentina.

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El homenaje se produjo minutos después del triunfo de la Selección por 2 a 1 frente a Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

En las imágenes se ve como la corona y el mástil mostraron los tonos de la bandera argentina. Desde distintos puntos de la ciudad, vecinos y turistas registraron la escena con sus celulares.

La imagen tuvo una repercusión particular porque la final se jugará en el área metropolitana de Nueva York y se dio apenas días después de la conmemoración de la independencia de Estados Unidos el pasado 4 de julio.

Este rascacielos, una de las grandes obras del Art Déco, fue construido en apenas 13 meses en plena época de la Gran Depresión y desde hace décadas es uno de los iconos arquitectónicos más conocidos del mundo.

El Empire State Building cuenta con 443 metros de altura, dominando el perfil de Manhattan y recibiendo a miles de visitantes todos los años. Además es uno de los símbolos de la ciudad para celebrar acontecimientos deportivos, culturales y sociales.

Este homenaje confirmó el alcance internacional de la Selección Argentina. En otros países como Bangladesh, España la figura de Messi y compañía se sintió presente a miles de kilómetros.

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