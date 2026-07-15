Fallo histórico: Trump le pagó más de US$5 millones a la escritora que lo denunció por abuso sexual

En un fallo histórico, Donald Trump le tuvo que pagar más de US$5,6 millones a la escritora E. Jean Carroll para cumplir con la indemnización que le impuso la Justicia de Estados Unidos . Un jurado local lo encontró responsable de “abuso sexual y difamación” tras una disputa que se extendió durante 3 años.

La transferencia ascendió a US$ 5.625.005,48, cifra que incluye la indemnización y los intereses acumulados. El desembolso fue ordenado por el juez Lewis Kaplan después de que la Corte Suprema rechazara revisar el caso, y quedó registrado oficialmente en el expediente judicial.

El presidente estadounidense había intentado frenar el pago con el argumento de que “debía esperar una nueva decisión del máximo tribunal sobre otro recurso presentado por su defensa” . Sin embargo, la Justicia no hizo lugar al pedido y permitió que el dinero fuera liberado hacia la periodista.

Tras recibir la transferencia, Carroll celebró el resultado con un mensaje en su blog de Substack. “¡El águila ha aterrizado!” , escribió, agradeciendo a los miembros actuales y anteriores de su equipo legal.

También incluyó una mención a uno de los exabogados de Trump, que durante años lideró su defensa en los casos de Carroll. “Y… ¡un agradecimiento muy, muy especial a la abogada Alina Habba! No lo habría logrado sin ti” , escribió Carroll.

La abogada principal de Carroll, Roberta Kaplan, celebró la victoria de la escritora. “Hace tres años, un jurado unánime de nueve personas declaró al presidente Trump culpable de agresión sexual y difamación contra E. Jean Carroll”, dijo Kaplan.

“Hoy nos complace informar que ella ha recibido la indemnización por daños y perjuicios que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto”, agregó.

Los abogados de Carroll dijeron en una presentación ante el tribunal que ella usaría el dinero para financiar su jubilación y “colocará la indemnización en una cuenta que devenga intereses hasta que se deniegue la petición del demandado para una reconsideración”.

Recurso presentado por Donald Trump

El viernes, los abogados de Trump pidieron a un tribunal federal de apelaciones que intervenga y suspenda, o detenga la transferencia, hasta que la Corte Suprema decida si la reconsidera.

Sus letrados solicitaron al tribunal de apelaciones que emita una orden judicial si los fondos fueron desembolsados y ordene la transferencia del dinero de vuelta a la cuenta controlada por el tribunal mientras se desarrolla la apelación.

El tribunal federal de apelaciones, que denegó una solicitud de suspensión de emergencia, no ha abordado el último intento. Se espera que Carroll, que tiene 82 años, reciba el monto total. Sus abogados, que cobran con base en honorarios contingentes, no tomarán honorarios legales de la indemnización.

Trump dijo que presentará una petición ante la Corte Suprema para pedirle que considere sus argumentos relacionados con la inmunidad presidencial. El escrito vence a fin de mes.