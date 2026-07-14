14 de julio de 2026 - 21:15

Donald Trump dio marcha atrás y canceló la tarifa del 20% para cruzar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos dejó sin efecto el cobro anunciado apenas un día antes. Aseguró que será sustituido por compromisos comerciales e inversiones con los países del Golfo.

Donald Trump.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Donald Trump se arrepintió de una de sus últimas decisiones sobre comercio internacional, “cancelando el cobro de una tarifa del 20% para la carga” que atraviesa el estrecho de Ormuz. El presidente anunció que la medida será reemplazada por acuerdos de inversión con países del Golfo Pérsico.

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El cambio fue comunicado antes de su reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Irak. A través de Truth Social, Trump afirmó que, tras mantener conversaciones con líderes de Medio Oriente, optó por sustituir el gravamen por compromisos comerciales e inversiones en Estados Unidos.

La tarifa había sido anunciada apenas un día antes con el argumento de cubrir la seguridad que Estados Unidos brinda en uno de los pasos marítimos más importantes para el transporte mundial de petróleo.

“Basado en conversaciones altamente productivas con líderes de Medio Oriente, he decidido reemplazar la Tarifa de Reembolso del 20% de Estados Unidos con acuerdos de comercio e inversión que los diferentes Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos”, escribió Trump en Truth Social.

Funcionarios de Trump habían criticado la tarifa

Funcionarios de la Administración Trump habían cuestionado previamente la viabilidad y legalidad de cobrar tarifas en vías navegables internacionales. “Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tarifas en una vía navegable internacional. Esa es la ley internacional vigente”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, el mes pasado.

El vicepresidente J. D. Vance también había enfatizado que la postura del gobierno de EEUU era que “las vías navegables internacionales deben estar libres de peajes”.

Y el propio Trump había dicho anteriormente que Estados Unidos quería que el estrecho fuera “libre”. “Queremos que esté abierto. Queremos que sea libre. No queremos peajes. Es internacional. Es una vía navegable internacional”, dijo Trump en mayo.

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