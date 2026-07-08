Trump contra España: la definió como una "causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este miércoles que España es "una causa perdida" y pidió cortar "todo el comercio" con el país liderado por el socialista Pedro Sánchez, "incluidas las visitas", durante una comparecencia junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el marco de la cumbre que se celebra en Ankara.

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"España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (…) No queremos tener nada que ver", lanzó el mandatario norteamericano, al mismo tiempo que daba por terminado el alto el fuego con Irán.

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato "de inmediato" porque en España "no tienen remedio, son mala gente". Añadió que aunque hay algunos "casos más" de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España "en particular" figura en el grupo de los que "se muestran hostiles".

" Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos", afirmó.

El presidente español Pedro Sánchez y su par estadounidense Donald Trump, en una foto de archivo

"Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: 'Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor'", advirtió también.

En la misma línea de críticas, Trump reiteró que no está contento con la OTAN "por lo que hicieron con Groenlandia" y por el hecho de que «no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán.

Aunque matizó que, para "ser justo", no abordó ese asunto previamente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"Creo que si lo hubiera hecho tal vez las cosas habrían sido diferentes, aunque, en realidad, no necesitábamos ayuda, pero yo estaba poniendo a prueba la situación. Quería ver si estarían ahí o no, y la respuesta fue la que fue", explicó.

La reacción de España ante los ataques de Trump

Tras las fuertes declaraciones de Trump, fuentes del Ejecutivo recalcaron a EFE que España mantiene "una magnífica relación social, cultural y económica con Estados Unidos" y que recibe con "tranquilidad y normalidad" las nuevas amenazas.

Además, subrayaron que la Unión Europea es una unión comercial en la que no puede singularizarse a ningún estado miembro.

Sánchez y Trump estuvieron presentes en la foto de familia de la cumbre de la OTAN, previa al inicio de las sesiones.

Trump se situó en el centro de la foto junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y el jefe del Ejecutivo español se colocó, de acuerdo con el protocolo establecido, a su izquierda separado tan solo por el primer ministro británico, Keir Starmer, y su homólogo sueco, Ulf Kristersson.

No hubo contacto entre Sánchez y Trump en ese momento ni tampoco en los instantes posteriores, cuando los líderes de los aliados se dirigieron a la sala de la cumbre en un breve recorrido que permitió que hubiera conversaciones distendidas entre algunos de ellos.