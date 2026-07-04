Trump destacó la fuerza militar de Estados Unidos en su festejo por los 250 años de la independencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump encabezó este viernes el inicio de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país con un discurso pronunciado en el Monte Rushmore. El mandatario destacó el papel histórico de la nación, defendió su identidad nacional, reivindicó la fortaleza militar estadounidense y aprovechó el acto para reforzar varios de los principales ejes de su agenda política.

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Desde uno de los monumentos más emblemáticos del país, Trump sostuvo que Estados Unidos representa un caso excepcional en la historia de la humanidad. Durante su intervención afirmó que la nación cuenta con "el pueblo más libre del mundo" , la Constitución "más justa y duradera" y el mayor poder del planeta.

El mandatario presentó la independencia estadounidense como un acontecimiento sin precedentes y reivindicó el legado de los Padres Fundadores, así como la trascendencia de la Declaración de Independencia de 1776 . Además, utilizó el simbolismo del Monte Rushmore, donde se encuentran esculpidos los rostros de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln, para vincular su gestión con distintos momentos decisivos de la historia nacional.

La ceremonia incluyó homenajes a las Fuerzas Armadas y sobrevuelos militares, elementos que reforzaron el tono patriótico del evento.

No fue la primera vez que Trump eligió el Monte Rushmore para celebrar el Día de la Independencia. Ya lo había hecho en 2020, durante su primer mandato, cuando el monumento se convirtió en escenario de un fuerte mensaje político en defensa del patrimonio histórico frente a las protestas impulsadas por el movimiento Black Lives Matter. En aquella oportunidad aseguró que el lugar "nunca será profanado".

En esta nueva aparición volvió a utilizar ese escenario para recorrer distintos capítulos de la historia estadounidense, desde la Guerra de Independencia hasta la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil, el proceso de industrialización y la participación del país en los grandes conflictos mundiales. Según expresó, todos esos acontecimientos contribuyeron a consolidar el carácter excepcional de Estados Unidos.

La defensa de la identidad nacional y de la Segunda Enmienda

Trump advirtió sobre lo que considera intentos de modificar la identidad histórica del país y cuestionó las iniciativas que, según su visión, buscan alejar a los ciudadanos de su pasado.

"Este país no es la norma, es la excepción. Es raro, es precioso y es milagroso", afirmó. También sostuvo que la identidad nacional fue determinante para preservar la libertad durante dos siglos y medio.

El mandatario vinculó posteriormente ese mensaje con algunas de sus prioridades políticas y destacó la protección del derecho constitucional a portar armas. "Hemos salvado vuestra Segunda Enmienda y seguiré haciéndolo", expresó ante los asistentes.

EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Críticas al comunismo y reivindicación del poder militar

Durante el tramo final de su discurso, Trump lanzó críticas al comunismo, al que definió como una amenaza para la libertad, la Constitución y los valores asociados con la independencia estadounidense.

"No permitiré su expansión", aseguró al referirse al avance de esa ideología dentro del país.

En materia internacional también destacó la capacidad militar de Estados Unidos y defendió su política exterior basada en la disuasión. En ese contexto afirmó: "Derrotamos a Venezuela en un día y le dimos una paliza tremenda a Irán. Se mueren por llegar a un acuerdo, tienen muchísimas ganas de pactar. Les dimos una semana de tregua por un funeral".