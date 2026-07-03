3 de julio de 2026 - 01:05

Donald Trump volvió a generar polémica al anunciar un acuerdo comercial con Irán

El presidente dijo que ese país iba a comprar productos agrícolas estadounidenses, pero luego lo desmintieron desde Teherán.

El presidente estadounidense Donald Trump

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EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este jueves que Irán comprará productos agrícolas estadounidenses como parte de un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra, una afirmación que el gobierno de Teherán refutó poco después.

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“Necesitan alimentos, necesitan maíz, trigo y soja, y vamos a hacer que nuestros agricultores sean exclusivamente quienes los suministren”, dijo el mandatario en una entrevista con la cadena CNBC.

Sin embargo, Abdolnaser Hemmati, titular del Banco Central de Irán, señaló en declaraciones a la agencia Tasnim que "no existe ninguna obligación de compra a Estados Unidos".

Durante la entrevista, Trump dijo que las conversaciones están avanzadas y que Teherán "ha aceptado prácticamente todo" sobre esta cuestión, según publicó la agencia Noticias Argentinas.

Acuerdo comercial con Irán: las idas y vueltas

Por otra parte, el presidente estadounidense defendió su decisión de iniciar una guerra ya que esto implicaba la "desnuclearización de Irán".

Además, consideró que la duración aproximada de cuatro meses de la guerra es relativamente corta en comparación con los conflictos que protagonizó su país anteriormente.

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