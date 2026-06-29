Tenso cruce: Trump afirmó que Irán pidió una reunión "de acuerdo", pero Teherán lo desmintió

Donald Trump aseguró que Irán pidió una reunión para este martes en Doha, Qatar, en un nuevo intento por avanzar en el “proceso de diálogo” entre ambos países. Sin embargo, pocas horas después, el Gobierno iraní negó que exista un encuentro programado con representantes de Estados Unidos.

Irán bombardeó posiciones estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz y peligra el acuerdo de paz

El capitán de Irán apuntó contra la FIFA y denunció un trato injusto durante todo el Mundial 2026

A pesar de que Teherán desmintió la información de Estados Unidos, la Casa Blanca confirmó que los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner viajarán a Doha para participar de la presunta reunión. La noticia fue comunicada por la portavoz presidencial, Karoline Leavitt, durante una entrevista con Fox News.

“En lo que a nosotros respecta, estamos cumpliendo nuestra parte del alto el fuego. La violencia será respondida con violencia” , precisó Leavitt. Así describió la postura de Washington frente a nuevos episodios, a lo largo de la citada entrevista.

Leavitt continuó: “Hubo ataques contra buques comerciales a los que Estados Unidos, dirigido por el presidente, respondió. Y eso seguirá ocurriendo, pero esperamos no ver eso”.

La portavoz sostuvo que “el presidente obviamente quiere ver que el proceso de paz se desarrolle” .

Idas y vueltas: el presunto acuerdo este martes

Estados Unidos e Irán acordaron interrumpir sus ataques mutuos “por ahora”, según una información originada en Washington. Ambas partes retrocederán “por ahora” y los “buques podrán transitar libremente” mientras las conversaciones técnicas se preparan para continuar.

Las conversaciones del martes originalmente estaban previstas para llevarse a cabo en Suiza y enfocarse en el programa nuclear de Irán, según recuerda un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Sin embargo, nuevas tensiones en el estrecho de Ormuz provocaron que las conversaciones se trasladaran a Doha, cambiando la agenda hacia la seguridad de navegación en la estratégica vía marítima.

La semana pasada, durante las negociaciones en Suiza, la delegación de Estados Unidos acordó con Irán establecer una “línea directa” entre el ejército estadounidense y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para coordinar el tráfico en el estrecho.

Sin embargo, para el sábado la “línea directa” aún no estaba operando, de acuerdo con el reporte.

Estados Unidos llevó a cabo ataques contra objetivos iraníes durante el viernes y sábado, citando “continuas agresiones iraníes contra la navegación comercial” en el estrecho de Ormuz. Irán respondió usando como blanco posiciones militares estadounidenses en la región.