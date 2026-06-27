27 de junio de 2026 - 09:42

Irán bombardeó posiciones estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz y peligra el acuerdo de paz

Tras el ataque de Estados Unidos a las costas iraníes el pasado viernes, la Guardia Revolucionaria respondió con una ofensiva a posiciones estratégicas de las fuerzas de Washingston.

Irán bombardeó posiciones estadounidenses y peligra el acuerdo de paz | imagen de archivo

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"La Armada de la Guardia Revolucionaria respondió a esta agresión atacando posiciones donde se encuentran desplegadas las fuerzas del Ejército terrorista de Estados Unidos", informó el cuerpo militar iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Según señaló la Agencia EFE, el Gobierno iraní denunció que Estados Unidos violó el memorando de entendimiento de 14 puntos, firmado el pasado 17 de junio entre ambas partes para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz. Estas negociaciones buscan alcanzar un acuerdo definitivo de paz que incluya el programa nuclear iraní.

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La Guardia Revolucionaria iraní atacó posiciones estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz

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En medio de las conversaciones, este viernes el Ejército estadounidense bombardeó instalaciones militares iraníes en la costa sur del país, como respuesta por el ataque del jueves de Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, mientras abandonaba el estrecho de Ormuz.

Desde la Guardia Revolucionaria aseguraron que la ofensiva iraní se debió a que el buque navegaba por una ruta no autorizada en el estrecho.

Peligra el acuerdo de paz

Tras el bombardeo de este jueves, el cuerpo militar aseguró: "De acuerdo con la cláusula 5 del memorando de entendimiento de Islamabad, la organización y el control del tránsito en el estrecho de Ormuz corresponden a la República Islámica de Irán. Sin embargo, Estados Unidos intentó incumplir ese compromiso mediante diversas provocaciones, por lo que recibió la respuesta correspondiente".

Asimismo, advirtió a Estados Unidos que, en caso de una nueva agresión, la respuesta iraní "será más amplia".

El ataque del jueves de Irán contra el buque mercante fue la primera acción militar registrada en la zona desde la firma del memorando. Según señaló el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Irán "violó claramente el alto el fuego" y "socavó la libertad de navegación" en el estratégico estrecho de Ormuz.

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