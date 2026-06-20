Por los ataques de Israel contra el Líbano, las Fuerzas Armadas de Irán comunicaron que decidieron cerrar el estrecho.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz y acusó a EE.UU. de incumplir el acuerdo que puso fin a la guerra.

Las Fuerzas Armadas de Irán anunciaron este sábado el cierre del estrecho de Ormuz al tránsito marítimo internacional en respuesta a los recientes ataques israelíes en el sur del Líbano y acusaron a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que había puesto fin a la guerra en la región.

La decisión fue comunicada por el Cuartel General Central Jatam al Anbiya, principal mando militar iraní, a través de un comunicado difundido por la agencia estatal IRNA.

“En vista del incumplimiento y la clara violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, y en respuesta a las continuas y persistentes violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano, se anuncia que el estrecho de Ormuz será cerrado al tránsito de embarcaciones”, señalaron las autoridades militares iraníes.

Nuevos ataques en el sur del Líbano El anuncio iraní se produjo luego de una jornada marcada por nuevos bombardeos israelíes en territorio libanés, pese a la tregua que entró en vigor recientemente entre Israel y el grupo chiita Hizbulá.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) del Líbano, al menos cinco personas murieron este sábado como consecuencia de distintos ataques realizados por fuerzas israelíes en el sur del país.