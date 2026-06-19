Suiza confirmó la postergación de la reunión entre Estados Unidos e Irán prevista para este viernes.

El Gobierno de Suiza confirmó este viernes la postergación de la reunión que debían mantener representantes de Estados Unidos e Irán junto a los mediadores Catar y Pakistán, en el marco de las negociaciones destinadas a consolidar un cese de las hostilidades en Medio Oriente .

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El encuentro estaba programado para desarrollarse en la exclusiva localidad alpina de Bürgenstock , donde las autoridades suizas ya habían desplegado un importante operativo de seguridad ante la inminente llegada de las delegaciones internacionales .

A pesar del aplazamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza señaló que los preparativos continúan en marcha y reiteró su disposición para facilitar el diálogo entre las partes. "Pese a este revés, los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan", indicó la cartera diplomática suiza.

La suspensión se produjo cuando periodistas de diversos medios internacionales ya se encontraban en la zona para cubrir la reunión , aunque las autoridades habían anticipado que no estaba previsto el acceso de la prensa a las negociaciones.

Se postergó la reunión entre Estados Unidos e Irán en Suiza.

Hace algunos días, Suiza había puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad para garantizar la protección de negociadores y mediadores en Bürgenstock, un exclusivo complejo turístico situado sobre el lago de Lucerna y rodeado por los Alpes.

El lugar cuenta con dos hoteles de lujo, residencias privadas y un centro termal, además de características geográficas que facilitan su aislamiento y control.

Bürgenstock Bürgenstock, lugar donde se desarrollará el encuentro por el acuerdo de paz.

Uno de los principales atributos del complejo es que puede quedar completamente cerrado al acceso externo mediante el bloqueo de la única ruta que conduce hasta allí y la suspensión del histórico teleférico que conecta la montaña con la orilla del lago, ubicada unos 500 metros más abajo.

De hecho, la policía cantonal ya había instalado puestos de control para restringir el ingreso exclusivamente a huéspedes, personal autorizado y efectivos de seguridad. Además, se había dispuesto el cierre del teleférico desde la noche del miércoles y hasta el próximo lunes como parte de las medidas preventivas.

Por qué no se hará la reunión

El vicepresidente de Estados Unidos, J.D Vance, estaba preparado para viajar pero lo suspendió a último momento. En un comunicado, la Casa Blanca explicó que la delegación no viajó porque no pudieron concretar sus planes. “La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible”, señalaba el comunicado.

El anuncio llegó luego de que canal de televisión Al-Mayadeen, aliado políticamente con el grupo Hezbolá, informara que Irán estaba retrasando el envío de su delegación a Suiza por la campaña militar que está desarrollando Israel en el Líbano.